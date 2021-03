Exor compra le scarpe di Christian Louboutin

Exor, holding europea della famiglia Agnelli, investe oltre mezzo miliardo di euro nel brand del lusso Christian Louboutin

Exor entra nel capitale del celebre produttore di scarpe Christian Louboutin. La holding europea della famiglia Agnelli ha annunciato una partnership con la società per accelerare la fase successiva del sviluppo di Louboutin in base al quale Exor investirà 541 milioni di euro per diventare azionista del 24% e nominerà 2 dei 7 membri del consiglio di amministrazione della società.

Fondata nel 1991, Christian Louboutin è diventato uno dei nomi di spicco del lusso globale, famoso nel mondo per le sue iconiche scarpe da donna con suola rossa e riconosciuto anche per aver diversificato la propria attività in calzature da uomo, pelletteria e accessori e bellezza. Louboutin ha una vasta presenza internazionale al dettaglio attraverso circa 150 negozi gestiti direttamente situati in 30 Paesi, una rete mondiale di relazioni all’ingrosso premium e ha sviluppato rapidamente le sue attuali piattaforme digitali e di e-commerce.

Oltre alle eccellenti prospettive di crescita delle sue gamme di calzature, Christian Louboutin ha un ottimo potenziale per diventare uno dei principali protagonisti del lusso mondiale. Si apre una notevole opportunità per sviluppare la presenza del brand di Christian Louboutin, in particolare attraverso un’ulteriore espansione geografica, soprattutto in Cina.

Commentando la partnership con Christian Louboutin John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, ha dichiarato: «Nel corso di questi anni ho potuto ammirare il talento di Christian con cui ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale. Oggi siamo molto felici di unirci a lui, a Bruno e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l’obiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società».

E a Piazza Affari la holding della dinastia Agnelli Elkann è stata premiata: i titoli della cassaforte di famiglia hanno guadagnato il +5,09% dopo aver annunciato l’ingresso nel capitale del brand francese di calzature.