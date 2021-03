La differenza tra piattaforme Aams e non Aams

Quali sono le differenze tra le piattaforme di gioco Aams e non Aams, queste ultime di aziende con sede estera che detengono licenze concesse da altri paesi

In Italia sono parecchi gli appassionati al gioco online e sempre più spesso si sente parlare di licenze AAMS e non AAMS. In questo articolo sottolineeremo le diversità tra le due sigle per aiutare l’utente ad orientarsi tra le diverse piattaforme.

Cosa significa Aams

Nel nostro Paese il gioco d’azzardo è disciplinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente pubblico che ha il compito di provvedere alla concessione di autorizzazioni alle società che rispettano determinati requisiti di legge specifici. Per richiedere il rilascio delle autorizzazioni AAMS da parte dell’Agenzia delle Dogane, la società interessata deve presentare una domanda, includere tutta la documentazione pretesa e partecipare alle gare versando l’importo richiesto per ottenere la desiderata autorizzazione.

Esistono poi i casinò non AAMS, cioè, aziende con sede estera che detengono licenze concesse da altri paesi. In questo caso, l’ente di riferimento non è l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma un ente straniero che ha concesso la certificazione alla società interessata, abilitandola.

La mancanza della licenza AAMS non equivale a dire che si tratta di una piattaforma web illegale. Anzi, sono presenti svariate società serie, sicure e raccomandabili anche tra casinò non AAMS.

Ovviamente è opportuno compiere sempre dei controlli esaurienti, appurando quantomeno la presenza di un’autorizzazione europea, analizzando in modo attento e preciso la reputazione dell’azienda e le recensioni rilasciate dai clienti per valutare se ci siano eventuali segnalazioni negative.

Le differenze tra aams e non aams

Non sono presenti de contrasti evidenti tra casinò che posseggono licenza AAMS e quelli che non la possiedono, ma muniti comunque di licenza concessa da enti stranieri. Questo perché frequentemente propongono ai propri clienti gli stessi tipi di servizi e perfino un’assistenza clienti in italiano. La differenza principale risiede nel fatto che le società disciplinate dall’Agenzia della Dogana e dei Monopoli devono adattarsi alle forti limitazioni e restrizioni stabilite a riguardo, in particolar modo sulle soglie di puntate e le vincite.

I casinò non AAMS, come precedentemente detto, devono rispettare regole che provengono da altri Paesi e in alcuni casi risultano essere meno rigide e più tolleranti, concedendo all’azienda stessa di offrire alla propria utenza condizioni maggiormente convenienti attraverso, per esempio, bonus proficui, minori restrizioni sulle puntate massime e opportunità di vittoria più attraenti con jackpot più alti rispetto ai casinò AAMS. A differenza di quanto si possa immaginare sono svariati gli aspetti da valutare prima di registrarsi su una piattaforma di casinò. Per scegliere i migliori casinò non aams occorre confrontare l’operato e la storia di ogni società per valutare le proposte che offrono e garantire un gioco senza problemi e in assoluta sicurezza.

In conclusione, i casinò online sprovvisti di licenza AAMS, ma comunque conformi e regolati da licenze straniere, risultano essere più versatili, elastici e con un ampia gamma di scelta riguardo i tipi di giochi disponibili, garantendo sempre un elevato livello di sicurezza per i propri clienti.