Arriva “TVB”, il nuovo singolo di Mobrici

Dopo lo scioglimento dei Canova, l’ex frontman Matteo Mobrici continua il suo viaggio da solista e annuncia il nuovo singolo. Esce venerdì 26 marzo “TVB” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), una canzone che oscilla tra ironia e sentimento, scavando tra ricordi e aspettative.

A proposito del singolo – prodotto dallo stesso Mobrici e da Antonio Filippelli e disponibile in pre-save, è lo stesso artista a raccontare: “C’è questa frase semplice che nella vita ho sempre fatto molta fatica a dire, riconoscere, e anche ricevere. Adesso è in una canzone, è sincera, è necessaria: ti voglio bene”.

“TVB” arriva dopo “20 100”, brano che come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese. Una canzone cruda e romantica nata dall’ispirazione del cap generico di Milano, ormai non più attivo così come la storia che viene raccontata.