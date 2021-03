In arrivo su Netflix Teddy and the Guardians of the Night

Il film di avventura Teddy and the Guardians of the Night presto su Netflix: orsacchiotti di peluche da tutto il mondo si animano per proteggere i bimbi

Netflix ha acquisito il film di avventura per famiglie Teddy and the Guardians of the Night da Seven Bucks Productions e FlynnPictureCo. In Teddy and the Guardians of the Night, orsacchiotti di peluche da tutto il mondo si animano in segreto per proteggere i bambini dalle insidie della notte.

Il film si ispira alla famosa illustrazione dell’artista greco Alex Panagopoulos, in cui un orsacchiotto protegge il bambino addormentato serenamente vicino a lui. È stato Hiram Garcia, a capo della produzione di Seven Bucks Productions, a scoprire l’illustrazione che era stata opzionata come materiale sorgente per il film.

Hiram Garcia di Seven Bucks Productions afferma: “A Seven Bucks siamo sempre in cerca di contenuti da cui trarre una nuova storia avvincente. Quando ho visto l’incredibile disegno di Alex ho capito subito che aveva qualcosa di speciale che avrebbe potuto attrarre un pubblico internazionale. Siamo felici di aggiungere questo nuovo progetto alla nutrita programmazione di Netflix e di condividere la storia con tutto il mondo”.

Gli scrittori Josh Stolberg e Bobby Florsheim sono stati ingaggiati per riscrivere la sceneggiatura, che era stata creata inizialmente da Luke Passmore (ARCHENEMY).

Con alle spalle una collaborazione di oltre vent’anni, Bobby Florsheim e Josh Stolberg sono diventati famosi per il progetto multimilionario Passion of the Ark, uscito con il titolo Un’impresa da Dio. Hanno lavorato insieme a Man-witch di Todd Phillips e alla commedia citata su The Black List The Spellman Files di Laura Ziskin. Florsheim ha sceneggiato progetti per Michael Keaton, Mike Meyers e John Davis, mentre Stolberg è diventato famoso nel genere horror per aver cosceneggiato Piranha 3D, il film in prossima uscita di Saw, Spiral – L’eredità di Saw, con Chris Rock e Sam Jackson, oltre all’imminente film di Elizabeth Banks legato alla storia di Prince Queen For A Day.

Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia sono responsabili della produzione per conto di Seven Bucks Productions, mentre Beau Flynn collabora con la sua società FlynnPictureCo. Scott Sheldon è il produttore esecutivo e Chanel Bowling si occupa della supervisione per FlynnPictureCo.

Recentemente Seven Bucks Productions e FlynnPictureCo. hanno completato per Netflix la produzione del film d’azione con rapina Red Notice, interpretato da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Stanno attualmente lavorando a Black Adam di DC e New Line con Dwayne Johnson, che inizierà le riprese questa primavera. Il loro prossimo progetto in uscita è il film d’azione e avventura per Disney Jungle Cruise con Dwayne Johnson e Emily Blunt, previsto per il 30 luglio 2021.