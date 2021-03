Giochi: i migliori online

Photo by Picjumbo.com

I giochi sono sempre stati importanti, ma negli ultimi tempi sembra lo siano diventati ancora di più, sia che ci diano ore ed ore di divertimento in solitaria o collegati con i nostri amici più cari o famiglia dalla comodità di una sedia, divano o letto. Ma con una gamma di scelte così ampia, come puoi decidere qual è il gioco migliore in modo semplice? Ecco perché abbiamo stilato una lista dei giochi migliori proprio per guidare la vostra scelta.

Risk of rain 2

Puoi esserti perso il primo Risk of Rain quando è uscito nel 2013, ma il sequel è molto più grande e sorprendente , sebbene continui a mantenere i tratti che hanno reso il gioco originale così apprezzato. Il cambiamento più evidente è stato il superamento della grafica 2D e l’approdo a quella 3D, in modo da poter apprezzare meglio le prospettive diverse durante le azioni più avventurose. Si può giocare fino ai 4 giocatori in contemporanea, creando una banda imbattibile per combattere tutte le ondate di nemici una dopo l’altra. Dovete scegliere il personaggio da usare da una vasta gamma e ognuno di questi ha il suo set unico di armi e abilità. La vera magia del gioco è quando potrai acquistare gli oggetti, ma questo sarà possibile solo una volta che si progredisce con il gioco e si guadagnano soldi.

Slot online

Una categoria da non dimenticare è quella dei giochi di slot online . Infatti, soprattutto negli ultimi anni, quello dei casinò online è un mondo in continua esplosione. I giochi da cui scegliere sono molteplici e ci sono slot machine su cui testare le proprie capacità di tutti i tipi e per tutte le persone. Di sicuro qualsiasi persona può trovare qualcosa per i propri gusti senza neanche passare troppo tempo a cercare.

Overcooked 2

Quanto tieni ai tuoi amici? Questa è la domanda che ti devi porre prima che inizi a giocare a questo gioco, dato che Overcooked 2 testerà i limiti della vostra amicizia. Come nel primo titolo della serie, tu e gli altri giocatori iniziate una nuova carriera da cuoco in una delle cucine meno plausibili mai viste. Devi essere rapido, molto preciso in tutte le tue scelte, ma soprattutto la priorità è essere coordinati con i propri compagni in modo da rendere i tuoi clienti felici e non perdere troppo la pazienza!

Red Dead Online

Chi non conosce Red Dead Redemption 2? Qualsiasi persona che abbia mai avuto anche solo minimamente a che fare con i videogiochi ne ha sentito parlare. Ecco, oggi non parliamo di questo gioco, ma parliamo di Red Dead Online. Come dice il nome stesso è disponibile sulla rete ed è molto meno impegnativo della serie originale anche se comunque riesce a farci passare tantissime ore di divertimento. Si può giocare alla campagna da singleplayer e andare a caccia o farsi tagliare la barba dal barbiere, ma è nella modalità multiplayer che si sbloccano molte più opzioni che rendono la versione online di Red Dead Redemption immancabile. Quindi non ci sono scuse, scrivi ai tuoi amici e digli di accompagnarti nelle corse di cavalli o nei combattimenti in pieno stile Far West in questo gioco.