“Follow Me” è il primo EP degli Out the Club

Gli Out the Club pubblicano il primo EP dal titolo “Follow me”: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Tre energiche tracce compongono “Follow Me” il primo EP degli Out the Club!, una bomba musicale di 9 minuti in cui il pop punk si fonde con il rock per dare vita ad un’esperienza acustica unica, in cui il fil rouge sono le relazioni sentimentali.

Don’t Go è il brano di apertura e primissimo brano scritto dalla band. Tradotto dall’inglese “non andartene” è una canzone che parla dell’abbandono, del desiderio di dare una seconda possibilità a causa della difficoltà a lasciar uscire dalla propria vita la persona amata.

La title track dell’ EP è un pezzo al quale la band è particolarmente affezionata.

Follow Me, “Seguimi”, non ha a che fare con il mondo social, ma è un invito a “venire con me”, “entrare nel mio mondo”. Questo è ciò che una persona abituata a stare da sola vuole comunicare quando incontra qualcuno a lei affine. Il protagonista non sente la mancanza di nessuno, ma quando non c’è lei la solitudine si fa sentire, così decide di mettersi in gioco e iniziare a condividere la propria vita con qualcuno di speciale.

Bandersnatch è il solo brano dell’EP cantato in lingua italiana. Si ispira a figure retoriche e citazioni della cultura pop per raccontare la storia di un ragazzo che non riesce a trovare il modo di ricostruire il rapporto con la ragazza. Lui ci prova, ma l’incompatibilità dei due è talmente profonda che alla fine l’unica soluzione è la più ovvia, lasciarsi.

Gli Out The Club! nascono nel maggio 2017 come Cover Band di canzoni commerciali

ri-arrangiate in chiave Pop Punk con l’intento di farle, appunto, “uscire dai club”.

Dopo alcuni mesi di prove, la band decide di scrivere la loro prima traccia originale. Trovando in questa un buon potenziale, e un notevole affiatamento della formazione, decidono di affiancare alle cover pezzi propri, per iniziare a esibirsi davanti al loro pubblico. Le date dei live si susseguono, in particolare nel panorama della scena musicale monfalconese.

Dopo tre anni la musica degli Out the Club! arriva finalmente anche su piattaforma digitale, con la pubblicazione del loro primo EP autoprodotto dal titolo “Follow Me”.

La formazione, ad oggi, è composta da Giuseppe Movia alla voce, Giovanni Valente alla chitarra, Francesco Moimas al basso ed Elia Buttolo alla batteria.

https://www.instagram.com/_outtheclub_/

https://www.facebook.com/outtheclub