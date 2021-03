Barbara Appiano in libreria con "Da grande farò..."

La scrittrice Barbara Appiano prolifica nella produzione di libri intrisi di poesia (si destreggia tra prosa, poesia e saggistica mantenendo sempre alta la qualità della scrittura) che spaziano nel sociale, ambiente, etica e filosofia della scienza, ci offre l’ ultimo libro, il 22 esimo, dal titolo “Da grande farò il pedofilo, il boia e l’impiccato, il poliziotto postale, l’ergastolano e l’assistente sociale e il chierichetto sostituendomi a Dio che mi ha creato per errore senza scopo di lucro”.

Un’interpretazione antropologica e sociologica dell’homo sapiens sull’eugentica, eutanasia, utero in affitto e il nuovo “presunto ordine mondiale”. Il libro è dedicato al giudice Rosario Livatino, vittima della mafia e al bambino Giuseppe Di Matteo, vittima trasversale della mafia strangolato e sciolto nell’acido.

L’io narrante è un neonato abortito mai nato che si ribella al suo omicidio e decide di rinascere parlando di noi, della scienza, della fede, della pena capitale, della pedofilia diventando il portavoce della nostra coscienza.

Della prefazione del giornalista fondatore e direttore de “Il Corriere dello Spettacolo”, Stefano Duranti Poccetti che definisce “unico” lo stile della scrittrice e che ha paragonato il pensiero dell’Appiano all’opera filosofica del grande filosofo svizzero Jean Jacques Rousseau.

La copertina è l’assemblaggio di un disegno del fratello dell’artista Mario, che inventò quando aveva circa 7 anni. Al centro vi è un assemblaggio di mascherine composte dal giornalista Stefano Duranti Poccetti dal titolo “Il rogo”. Partner del libro “Il Corriere dello Spettacolo “che compare in copertina con il proprio logo.

Questa la prefazione del libro, del direttore de “Il Corriere dello Spettacolo”, Stefano Duranti Poccetti:

“La fine dell’uomo è alla sua nascita”

“Da grande farò il pedofilo, il boia e l’impiccato, il poliziotto postale, l’ergastolano e l’assistente sociale e il chierichetto sostituendomi a Dio che mi ha creato per errore senza scopo di lucro”. Non bisogna farsi ingannare dal titolo del libro, che non vuole dare un palco agli abietti, dimostrando invece come i vili e i crimini siano creati volutamente dalla società, attraverso quegli infausti meccanismi che, per interessi, sviluppano l’insano, annientando la vera natura dell’individuo.

Quello che compie Barbara Appiano è un viaggio connotato dal suo stile unico, che abbiamo potuto assaporare nelle altre sue opere (alcune citate anche all’interno del testo), sapendo porre insieme immaginazione e realtà, con personaggi fantastici che fanno irruzione sulla terra per indicarci la giusta strada, che non è quella perseguita dall’odierna scienza, sempre più propensa a scardinare Dio dal trono, per porsi lei al comando dell’umanità e non facendolo nel nome della democrazia, casomai della dittatura camuffata da democrazia.

In questo scritto, tra romanzo e saggio, costruito come fosse un lungo flusso di coscienza, si fanno esempi di condannati a morte, di bambini mai nati perché secondo la scienza catalogati come “down” o “disabili” e quindi diversi e dunque in qualche modo non degni di esistere.

È come se l’Appiano volesse dirci che finché vi sarà una nomenclatura che causa le differenze sociali, una nomenclatura che etichetta, allora, no, non sarà possibile vivere nella naturale armonia primitiva, dove non esiste il diverso – qui ciascuno ha una propria autenticità preziosa da preservare e rispettare.

Quindi q, che prima di tutti ha compreso che i diritti sociali annientano quelli naturali.

“L’homme est né libre et partout il est dans les fers”, ovvero “L’uomo è nato libero e dappertutto si trova in prigione”, recita la pungente e significativa massima, che sintetizza anche il profondo concetto di questo volume, con il quale Barbara Appiano, attraverso un’analisi creativa, ma accuratamente ponderata e filosofica, offre la sua visione sul mondo.

Un mondo contraddistinto da un illuminismo all’ennesima potenza, che indirizza l’uomo verso schemi preconfezionati, travestendoli con la bella parola “Libertà”.

È un sistema in cui lo stesso Dio viene sfruttato e mercificato, posto al servizio della scienza, vista come l’unico metodo per spiegare qualunque tipo di fenomeno, non ammettendo la presenza della spiritualità. L’abbiamo visto con questo lockdown: chiese e teatri chiusi (mezzi pubblici e trasmissioni televisive pieni), tutti con la mascherina (assembramenti dovunque), tutti in casa dalle 22.00 alle 5.00 (quali misteri nascondono le tenebre?) e tutti zitti, perché la scienza ha ragione – è palese che non ha ragione, ma è qui inutile aprire un discorso che mi porterebbe molto, troppo lontano.

Siamo in fin dei conti delle creature programmate, i figli si fanno in provetta e non si parla più di umano, ma già di transumano.

Avremo un futuro robotico?

Non lo sappiamo, ma è possibile, quello che è certo è che ci stanno già trasformando in robot, progettando le nostre vite, “obbligandoci gentilmente” a perseguire un certo cammino.

Tutte le epoche finiscono e nell’arco della storia i cattivi sono sempre stati smascherati, prima o dopo. Sono sicuro che verrà il momento in cui questo arriverà, spazzando via gli artefici dell’attuale periodo buio. Sono convinto che la spiritualità riprenderà il suo posto e che la scienza ricomincerà a svolgere la sua pregevole e generosa attività senza presunzione, che è quella di studiare e creare cose utili per l’uomo, pensando al suo bene e non sottoponendolo agli interessi economici e lobbistici, rendendolo cavia.

Dio non ha mai smesso di brillare nell’universo e ancora brilla. Cercano di oscurarlo, ma la battaglia tra Dio e scienza ha e avrà sempre un unico vincitore: il creatore, colui che gioca in casa. Prometeo fu punito.