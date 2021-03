Arriva la open beta di Resident Evil Re:Verse

Capcom lancia la open beta di Resident Evil Re:Verse che sarà disponibile gratuitamente acquistando Resident Evil Village

Capcom festeggia i 25 anni di Resident Evil, la popolare saga videoludica lanciata in Giappone il 22 marzo 1996 che ha venduto oltre 107 milioni di copie.

Il nuovo atteso capitolo, Resident Evil Village, uscirà in tutto il mondo il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam e Stadia.

Resident Evil Re:Verse: ad aprile la beta

Per festeggiare il traguardo dei 25 anni, Capcom ha annunciato che, acquistando Resident Evil Village, si riceverà gratuitamente Resident Evil Re:Verse, il nuovo gioco online multiplayer.

I giocatori di PlayStation 4, Xbox One e Steam possono partecipare a una open beta di Resident Evil Re: Verse che si terrà dalle ore 8:00 dell’8 aprile 2021, alle ore 8:00 dell’11 aprile 2021 (ora italiana). Il download disponibile a partire dalle ore 2:00 del 6 aprile.

Tutti i partecipanti alla beta aperta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avranno bisogno di un account Capcom ID per giocare.

Resident Evil Re: Verse

In Resident Evil Re:Verse puoi mettere alla prova le tue abilità contro altri giocatori in scontri vendicativi per la sopravvivenza da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Gioca nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e ribalta le sorti della battaglia grazie alle potenti armi biologiche. Partecipa a partite deathmatch della durata di 5 minuti, nelle quali il giocatore con il punteggio migliore emergerà trionfante! Usa le armi e gli oggetti che trovi per abbattere avversari e creature ancora più potenti!

Ribalta le sorti della battaglia con le armi biologiche!

Quando il tuo personaggio viene eliminato, il suo corpo si trasforma in una potente arma biologica che può essere usata contro altri giocatori. Raccogli più capsule virali per trasformarti in un’arma biologica più potente. Vendicarsi con un’arma biologica è l’ideale per ottenere più punti!