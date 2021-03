“Londra” è il nuovo singolo dei Lagoona

I Lagoona tornano con il brano “Londra”: fuori per Biscottificio Records, il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Biscottificio Records presenta Londra ultimo singolo della band indie rock umbra Lagoona. Il brano è la storia del viaggio di una notte, che sembra lunga una vita, in cui si provano emozioni e sensazioni apparentemente dimenticati. Le chitarre sono protagoniste di una ballata rock intensa ma che non rinuncia alla melodia e a un ritornello che non va più via dalla testa.

“Londra è un risveglio con qualche postumo, un numero di telefono dietro un pacchetto di sigarette e un viso senza nome, che non riesci a dimenticare”.

I Lagoona nascono tra Perugia e Fabriano nel 2017 dentro una stanza vuota, tra parole non dette e treni in ritardo. La band è formata da Luca Chiabolotti (voce, chitarra), Daniele Marasca (Basso), Lorenzo Megni (chitarra), Elia Ruggeri (Batteria). Dopo un iniziale periodo di scrittura, nel Gennaio 2018 esce il loro primo EP Riparo, anticipato dal singolo Ruggine che li porta in un lungo tour in giro per l’Italia. A Marzo 2020 iniziano a collaborare con Domenico Candeloro (Voina), il quale inizia a produrre i primi due singoli VHS (feat. Voina) e 4AM.

CREDITS BRANO

Prodotto e mixato da Domenico Candeloro al Biscottificio Music Studio

Masterizzato da Valerio Ebert alle Pianole Studio

Musicisti:

Elia Ruggeri – batteria

Daniele Marasca – basso

Lorenzo Megni – chitarra elettrica

Luca Chiabolotti – voce

LAGOONA

