Lo Strano Frutto pubblica il primo disco live

Esce Sapessi Dare Un Senso Al Niente – Live Al Terzo Ponte, toccante primo episodio live de Lo Strano Frutto, per la label veneta Dischi Soviet Studio. Il tipo di composizione de Lo Strano Frutto è molto simile ad un flusso di coscienza joyciano. Canzoni e testi prendono forma molto velocemente come conseguenza dell’espressione artistica di Enrico Teno Cappozzo. Tra il 2017 e il 2021 Lo Strano Frutto ha realizzato due ep e un album portati su tanti palchi, suonati tra la gente e per la gente. Uno di questi live è quello del 2017 al Terzo Ponte di Bassano del Grappa, che ora Dischi Soviet Studio realizza in digitale.

“Vicino a casa mia suonano i Lenin, band ligure che mi piace da impazzire; la serata è organizzata da Dischi Soviet Studio. Chiamo Matteo Marenduzzo e lo convinco a farmi aprire il concerto. Chiamo Michele Mercuri e mi dà disponibilità per accompagnarmi sul palco col suo sax. In un’ora siamo al Terzo Ponte. Check di dieci minuti. Mettiamo nero su bianco la scaletta con brani del primo ep, qualche cover dei Muleta e alcuni pezzi mai provati prima che finiranno sul secondo ep che produrrà proprio Soviet di lì a poco. Suoniamo come sempre, senza pensieri, urlando tutto quello che c’era da urlare. Un live come gli altri, forse una quarantina, fatti con Michele. Urgenza e qualche metro quadro sul palco. Serve solo questo”.

Ascolta Sapessi Dare Un Senso Al Niente – Live Al Terzo Ponte qui: https://backl.ink/144911198

CREDITS

Sapessi Dare Un Senso Al Niente – Live Al Terzo Ponte è stato registrato e mixato da Marco Penzo al Terzo Ponte di Bassano del Grappa; masterizzato da Matteo Marenduzzo presso il Soviet Studio di Cittadella (Pd).

Foto di copertina: Giada Boom

Lo Strano Frutto: Enrico Cappozzo (Chitarre acustiche, voce, parole); Michele Mercuri (Sax tenore).

