Arriva in Italia Peace Pop, lo stecco gelato Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’s lancia Peace Pop, il primo gelato su stecco del brand di proprietà Unilever: panna, pezzi di cioccolato e cuore di biscotto da gustare

Arriva in Italia Peace Pop, il primo gelato su stecco a marchio Ben & Jerry’s, storico brand americano di gelati di proprietà di Unilever. Peace Pop è un gelato su stecco a base di gelato alla panna con pezzi di cioccolato, fatto con cacao certificato Fairtrade, un cuore di biscotto e una morbida copertura al cacao su cui è impresso il simbolo della pace.

Come tutti i prodotti della gamma Ben & Jerry’s, lo stecco nasce da ingredienti certificati di qualità, provenienti da realtà impegnate in pratiche sostenibili.

Tutti gli ingredienti caseari impiegati dal brand provengono da aziende a conduzione famigliare sostenute dal programma Caring Dairy™, istituito da Ben & Jerry’s per aiutare gli agricoltori a praticare procedure più sostenibili.

Dal 2013 l’azienda è impegnata ad adottare esclusivamente ingredienti equosolidali, frutto di coltivazioni impegnate in tecniche agricole ecocompatibili, per tutti i suoi prodotti, in tutto il mondo.

Il packaging di Peace Pop è composto all’88% di carta.

Il costante impegno dell’azienda a contenere l’impatto climatico della propria filiera ha portato alla riduzione del 40% dell’uso di plastica per le pinte e all’adozione di packaging di origine vegetale, rinnovabili e più sostenibili.

Peace Pop sarà disponibile in tutti i bar Algida e sulle migliori piattaforme di delivery nelle grandi città ad un prezzo consigliato di 2,20€.

Il nuovo prodotto riflette i valori portanti del brand, che dal 1978, anno di fondazione di Ben & Jerry’s, è impegnato in una missione sociale a supporto della comunità e dell’intera filiera coinvolta nella produzione dei suoi gelati.

A garantire il mantenimento e l’espansione della missione sociale di Ben&Jerry’s, l’integrità del marchio e la qualità dei suoi prodotti, è un Consiglio di Amministrazione Indipendente, composto da imprenditori impegnati in cause di giustizia sociale, economica e ambientale.

Nel corso degli anni Ben & Jerry’s è sceso in campo per difendere attivamente importanti cause sociali quali la giustizia climatica, i diritti ai rifugiati e i pari diritti matrimoniali, attraverso partnership durature con associazioni no profit internazionali.

La gamma di prodotti Ben & Jerry’s include anche vaschette e coppette e conta 4 gusti in Italia.

Ben&Jerry’s è distribuito in 33 Paesi in tutto il mondo presso supermercati, bar, negozi di alimentari e ristoranti.