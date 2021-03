Covid con sintomi gastrointestinali: un nuovo studio

Covid-19: secondo una ricerca pubblicata su Gastroenterology minore mortalità per i pazienti con sintomi gastrointestinali

I pazienti con COVID-19 che presentano sintomi gastrointestinali avrebbero una mortalità ridotta, secondo una ricerca pubblicata su Gastroenterology.

I sintomi gastrointestinali (GI) sono una manifestazione extrapolmonare prominente di COVID-19. Saurabh Mehandru, dell’Istituto di Immunologia di Precisione presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai, e colleghi hanno studiato l’impatto a livello intestinale del SARS-CoV-2 e come questo abbia influenzato la patogenesi della malattia.

In primo luogo, i ricercatori hanno raccolto biopsie intestinali da 19 pazienti con COVID-19 e 10 individui di controllo non infetti per l’esame microscopico, l’analisi CyTOF e il sequenziamento dell’RNA.

I ricercatori hanno rilevato il virus SARS-CoV-2 nelle cellule epiteliali dell’intestino tenue in 14 dei 16 pazienti coinvolti nello studio. Nella loro analisi, hanno trovato bassi livelli di infiammazione, sottoregolazione di geni infiammatori chiave e frequenze ridotte di cellule dendritiche proinfiammatorie rispetto ai controlli.

In una coorte di pazienti separata, i ricercatori hanno esaminato la gravità della malattia e la mortalità nei pazienti ospedalizzati con e senza sintomi gastrointestinali sia negli Stati Uniti (n=634) che in Italia (n=287).

I casi e i controlli COVID-19 nella coorte bioptica erano comparabili per età, sesso, tassi di ospedalizzazione e relative condizioni di comorbilità. SARS-CoV-2 è stato rilevato nelle cellule epiteliali dell’intestino tenue mediante colorazione con immunofluorescenza o microscopia elettronica, in 14 dei 16 pazienti studiati.

Le analisi dei tessuti gastrointestinali hanno rivelato bassi livelli di infiammazione, inclusa la sottoregolazione di geni infiammatori chiave tra cui IFNG, CXCL8, CXCL2 e IL1B e frequenze ridotte di cellule dendritiche proinfiammatorie rispetto ai controlli.

Coerentemente con questi risultati, è stata riscontrata una significativa riduzione della gravità della malattia e della mortalità in pazienti che presentavano sintomi gastrointestinali indipendenti da sesso, età e malattie concomitanti e nonostante simili cariche virali SARS-CoV-2 nasofaringee. Inoltre, nei pazienti con sintomi gastrointestinali erano presenti livelli ridotti di proteine infiammatorie chiave in circolazione.

Quindi, i pazienti che presentavano sintomi gastrointestinali avevano una significativa riduzione della gravità della malattia e della mortalità indipendentemente dalla malattia concomitante, simile carica virale SARS-CoV-2 nasofaringea e altri fattori.

I ricercatori sono rimasti alquanto sorpresi da questo dato.

“Possiamo solo ipotizzare il perché”, ha detto in un comunicato stampa l’autore dello studio. “Potrebbe essere che il virus abbia viaggiato nel tratto gastrointestinale e sia stato neutralizzato dalla significativa attività enzimatica o dalla presenza di immunoglobuline IgA nel tratto intestinale e, di conseguenza, non abbia scatenato l’entità dell’infiammazione che a volte vediamo nei polmoni. La scoperta ci ha sorpreso perché il recettore che il virus utilizza per entrare nel corpo, l’ACE 2. è abbondantemente espresso dalle cellule epiteliali intestinali “.

I ricercatori hanno scritto che qualcosa nell’intestino potrebbe avere un ruolo nell’attenuare l’infiammazione associata a SARS-CoV-2.

“Guardando al futuro, il nostro studio evidenzia la necessità di comprendere meglio come l’infezione nell’intestino sia correlata ai lunghi sintomi di COVID e all’emergere di varianti virali, che richiederanno ulteriori indagini”, ha evidenziato Mehandru nel comunicato.

