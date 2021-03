Amgen ha acquistato la biotech Five Prime

Amgen acquista la biotech Five Prime Therapeutics per 1,9 miliardi di dollari e punta a un’espansione di bemarituzumab in più indicazioni oncologiche

Le azioni di Five Prime Therapeutics si sono impennate dopo che Amgen ha annunciato l’acquisizione dell’azienda e del suo anticorpo anti-FGFR2b pronto per la fase III per 1,9 miliardi di dollari in contanti. Amgen punta a un’espansione di bemarituzumab in più indicazioni oncologiche.

Amgen ha fatto sapere che l’acquisizione di Five Prime, con sede a San Francisco nella Bay Area, e le sue innovative attività oncologiche rafforzeranno il suo portafoglio di prodotti contro il cancro. Amgen ha acquisito la società per 38 dollari per azione, con un premium price dell’80% rispetto alla chiusura di ieri ($21,26). Quando la transazione sarà completa, Five Prime diventerà una filiale interamente controllata da Amgen.

Il principale asset di Five Prime, bemarituzumab, è un anticorpo anti-FGFR2b pronto per la Fase III. Questo farmaco sperimentale ha dimostrato la significatività statistica in uno studio di Fase II. I risultati dello studio hanno indicato che l’aggiunta di bemarituzumab alla chemioterapia ha migliorato la risposta al trattamento rispetto alla sola chemioterapia nei pazienti precedentemente non trattati, e ha tenuto sotto controllo la crescita del tumore più a lungo. I dati hanno anche suggerito che il farmaco di Five Prime ha esteso la sopravvivenza complessiva. Ma lo studio era piccolo, arruolando circa 150 pazienti, e ha mostrato un numero sostanzialmente più alto di partecipanti in terapia con bemarituzumab che ha interrotto il trattamento a causa di effetti collaterali.

“Una delle cose che ci ha dato fiducia è stata la coerenza interna complessiva dei dati – alcuni dei dati più coerenti che abbiamo visto in studi randomizzati di fase 2 in oncologia”, ha detto David Reese, capo di R&S di Amgen, in una conference call di oggi.

Bemarituzumab ha come bersaglio una proteina nota come FGFR2b, che è sovraespressa in circa il 30% dei pazienti con cancro gastrico nonHER2 positivo, così come in altri tumori solidi. Ulteriori analisi dello studio di fase II hanno mostrato una correlazione positiva tra l’efficacia e l’espressione di FGFR2b sulle cellule tumorali, confermando sia l’importanza del target FGFR2b che l’attività di bemarituzumab contro questo bersaglio. Nel suo annuncio di questa mattina, Amgen ha detto che la correlazione suggerisce che FGFR2b potrebbe avere un ruolo in altri tumori epiteliali, tra cui polmone, mammella, ovaie e altri tumori.

“L’acquisizione di Five Prime offre un’opportunità interessante per Amgen di rafforzare il nostro portafoglio oncologico con un promettente asset globale in fase avanzata e primo della classe per il trattamento del cancro gastrico”, ha dichiarato Robert A. Bradway, presidente e amministratore delegato di Amgen. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al team Five Prime in Amgen e di lavorare con loro per sfruttare le nostre migliori capacità di produzione di anticorpi monoclonali per fornire ulteriori materiali clinici, così come quantità di produzione espanse, per realizzare il pieno potenziale di bemarituzumab per ancora più pazienti in tutto il mondo il più rapidamente possibile”.

Gli ulteriori programmi innovativi di Five Prime completano gli sforzi di Amgen per portare terapie significative ai pazienti oncologici, ha detto l’azienda.

L’amministratore delegato della Five Prime, Tom Civik, ha definito l’acquisizione un “giorno emozionante” per i pazienti affetti da cancro che potrebbero beneficiare della potenziale approvazione di bemarituzumab e delle altre attività oncologiche dell’azienda. Ha detto di essere fiducioso che Amgen sia l’azienda giusta con cui fondersi e aiutare a portare le sue attività sul mercato per i pazienti.

“Vediamo un’enorme complementarità tra le due aziende. Amgen ha una portata globale, risorse di livello mondiale e condivide la nostra profonda passione per la scienza e l’impegno per i pazienti”, ha detto Civik in una dichiarazione.

Amgen ha anche detto che l’acquisizione di Five Prime supporta la sua strategia di espansione internazionale. Una delle forme più comuni di cancro è il cancro gastrico, in particolare nella regione Asia-Pacifico. Amgen si aspetta di vedere quell’area diventare un mercato importante per farmaci come bemarituzumab. In preparazione alla potenziale commercializzazione di bemarituzumab, Amgen ha detto che sfrutterà la sua presenza in Giappone e in altri mercati dell’Asia-Pacifico per massimizzare il potenziale di bemarituzumab. Five Prime ha collaborato con Zai Lab Limited per lo sviluppo di bemarituzumab. Zai Lab ha i diritti di commercializzare la risorsa in Cina dopo l’approvazione. Amgen ha detto che riceverà royalties da quelle vendite secondo i termini dell’acquisizione.