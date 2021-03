Il volume 4 di Gideon Falls è arrivato in Italia

Gideon Falls 4 di Jeff Lemire, che ha scritto i testi, e Andrea Sorrentino, che ha realizzato i disegni, è disponibile n Italia per BAO Publishing

Gideon Falls 4, l’horror psicologico (a fumetti) perfettamente architettato da Jeff Lemire (testi) e Andrea Sorrentino (disegni) è arrivato in Italia per BAO Publishing. Si tratta del quarto libro illustrato su sei della serie.

GIDEON FALLS 4

Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) dopo che le strade dei due protagonisti Norton Sinclair e Padre Fred si sono unite e divise ancora, il mistero del Fienile Nero inizia a prendere forma. Norton è intrappolato in una Gideon Falls rurale che non conosce e dove pare abbia un’altra identità, mentre l’uomo che ride – il sinistro assassino che agisce nell’ombra – è sulle sue tracce. Nella Gideon Falls metropolitana, Padre Fred ha incontrato la psichiatra di Norton, Angela Xu, e insieme dovranno affrontare un viaggio verso il Centro di tutto, dove temono di scoprire l’inquietante destino che li attende. Ormai è chiaro che il Fienile Nero ha attraversato le epoche storiche per portare con sé minacce di distruzione: forse solo una missione suicida può interrompere la scia di macabri delitti che perseguita Gideon Falls.

Il pluripremiato team creativo non accenna ad allentare la tensione di questo thriller già vincitore di un Eisner Award come Miglior Nuova Serie.