Vantaggi e svantaggi delle crypto e di Dogecoin

Come investire in una crypto diversa da Bitcoin: si può puntare su Dogecoin, ecco quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Al giorno d’oggi le nuove tecnologie fanno di tutto per portare innovazione nel mondo finanziario offrendo loro un servizio come le crypto digitali. Possono essere considerate al pari di una valuta “normale” se si pensa che vengono utilizzate per lo scambio di beni, servizi e/o comunque altri tipi di attività finanziaria. Per contro però, esse sono considerate poco affidabili in quanto sono sotto forma di messaggi crittografati.

Le crypto nel mondo

Questo fa sì che le crypto non siano legali quasi in nessun Paese esistente. In molti vengono infatti considerate completamente illegali e soggette ad arresti o sanzioni. Il problema sorge dal fatto che esse sono decentralizzate e non controllate dunque da nessuna banca centrale. Tuttavia alcuni Stati sono stati più clementi sulla questione e molti hanno in corso dei progetti di regolamentazione.

Un vantaggio delle crypto è il prezzo: esso cresce rapidamente al crescere dell’offerta, raggiungendo un valore inverosimile. Da questo però deriva uno degli svantaggi maggiori, perché proprio per questo motivo, è contemporaneamente molto volatile e il suo valore può cambiare in pochi istanti portando a delle perdite drastiche.

Ora passiamo invece al discorso della privacy: uno dei fenomeni che ha scaturito tantissimo interesse nelle crypto è proprio la trasmissione dei dati. I dati, ogni qualvolta vengono fatte delle transazioni, restano in forma privata, mentre le transazioni stesse vengono registrate sul sistema blockchain della crypto. Quindi, il fatto che la privacy venga rispettata è sicuramente uno dei vantaggi, ma al tempo stesso uno degli svantaggi peggiori: non sapendo chi c’è dall’altro lato, si rischia spesso di restare coinvolti in qualche tipo di truffa.

Ma come si fa dunque ad entrare in possesso di crypto? Presto detto: ci sono più possibilità.

Ad esempio si può scegliere di fare trading attraverso una piattaforma di exchange, scegliere di vendere o acquistare tramite l’uso di un wallet personale, o addirittura, nel caso di Bitcoin, la prima crypto messa al mondo, attraverso scambi fatti di persona con codici QR.

Tantissime sono le crypto in circolazione ma se volete prendere ad esempio una crypto diversa da Bitcoin, potrete puntare su Dogecoin.

Vantaggi e non di Dogecoin

Prenderemo ad esempio questa crypto perché anche essa fa parte di una generazione vecchia e per come comprare Dogecoin vi basterà iscrivervi ad una piattaforma exchange come tutte le altre.

Ora, giusto per restare in tema, vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Dogecoin. Uno dei vantaggi maggiori di Dogecoin, non appartenente a molte crypto in circolazione, è quello di avere una community molto attiva, volta anche ad aiutare e consigliare gli investitori inesperti.

Ora capiamo la sua provenienza: essa nasce quasi per gioco tra il 2013 e il 2014 e ha come scopo quello di fare acquisti o di eseguire transazioni in modo veloce e sicuro. Insomma un po’ come tutte le crypto.

Dogecoin ha raggiunto un livello di capitalizzazione alto dalla sua entrata sul mercato, ma non essendo certo tra le crypto più usate non si può dire che il suo posto resterà sempre così. Inoltre, proprio perché viene considerata una crypto minore, non può essere acquistata direttamente, ma si può fare solo tramite l’acquisto di Bitcoin o altre crypto maggiori, che poi vengono convertite in Doge. Questo è un punto molto sfavorevole in quanto cresce da questo passaggio il costo delle commissioni, al contrario per l’appunto di Bitcoin che invece ad oggi può essere acquistato con diversi tipi di pagamento in modo diretto. Una volta però fatto questo passaggio, i Dogecoin potranno essere trasferiti sul proprio wallet, alcuni specifici per questa crypto, e supportano vari sistemi tra cui iOS e Android. Ma allora perché comprare in Dogecoin? Perché nonostante tutto, il metodo per acquistarla, anche se non molto tradizionale, è comunque facile e in più ad oggi il suo valore, anche se è un continuo crescere e decrescere, resta alto in termini di capitalismo ed è considerata una delle crypto più scambiate negli ultimi anni. Per una crypto così, quindi, si può azzardare a fare investimenti a breve termine piuttosto che lunghi dato la sua poca praticità che non assicura una costante crescita.