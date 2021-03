Soluzioni tech per un piccolo appartamento

Vivere in un piccolo appartamento senza rinunciare alla tecnologia: ecco le opzioni che sono disponibili per il personal computer o per l’home office

Con la tendenza a vivere in città, in cui si è osservato uno spostamento verso appartamenti e monolocali più piccoli, molte persone sono alla ricerca di computer compatti senza dover rinunciare a fattori come la velocità di elaborazione e le dimensioni di archiviazione fisica.

Indaghiamo le opzioni che sono disponibili per il personal computer o per l’home office, che completerà e si fonderà con uno spazio abitativo più piccolo. Con i progressi della tecnologia e un mercato sempre più orientato alla mobilità, per il proprietario di un piccolo appartamento è disponibile un’ampia gamma e ben supportata di prodotti potenziali.

Computer desktop tradizionali

Se la preferenza è per una configurazione più tradizionale del computer desktop, è disponibile una gamma di torri ‘small form’, dalle piccole dimensioni, abbinabili a un monitor adatto alla scrivania del computer. Piccole nicchie e spazi angolari possono ospitare l’organizzazione spaziale del computer, con lo schermo del monitor che occuperà potenzialmente la maggior parte dello spazio.

Un’opzione “salvaspazio” a profilo ridotto permette una disposizione più tradizionale del computer dove lo spazio è limitato, senza sacrificare le caratteristiche, la potenza di calcolo e la velocità. Abbinato a un’opzione di mouse senza fili, questa configurazione è di dimensioni minime, il che le permette persino di essere trasportabile, se necessario.

L’opzione “All-in-one”

Un’alternativa al più tradizionale computer desktop è la configurazione di computer ‘all-in-one’. La differenza fondamentale è che questa opzione fa a meno della torre indipendente, in quanto il processore è integrato nell’unità monitor.

Questa opzione rappresenta un’opzione praticabile quando lo spazio sulla scrivania non permette di avere una torre di computer separata e indipendente.

Presentando un look più minimalista, il computer ‘all-in-one’ ha un aspetto elegante e contemporaneo, con il vantaggio di occupare uno spazio laterale minimo su una scrivania o una postazione di lavoro. In questo caso, la tastiera occupa il maggior spazio orizzontale sulla scrivania.

Ancora una volta, la velocità del computer e l’archiviazione fisica non devono essere sacrificate con l’unità processore/monitor dal profilo sottile.

Computer portatili e tablet

Molte persone hanno una preferenza per la portabilità e la facilità di movimento con la loro configurazione del computer di casa, per questo un computer in stile laptop può essere più in linea con lo stile di vita che si conduce in appartamenti dalle metrature limitate. In generale, con le case più piccole, la copertura Wi-Fi diventa meno problematica rispetto alle case più grandi. Tuttavia, se si verificano punti di scarsa copertura Wi-Fi in aree dell’appartamento, un computer portatile permette di muoversi liberamente per trovare il punto migliore, grazie alle sue caratteristiche di portabilità e flessibilità. Come alternative sono disponibili estensori Wi-Fi semplici ed economici per potenziare il segnale e garantire che la connessione a Internet rimanga stabile.

Monitor

Nella maggior parte dei casi, con un computer domestico a installazione fissa, il monitor diventa l’oggetto che più consuma spazio. I monitor slimline con retroilluminazione a LED sono estremamente bassi, quindi occupano poco dello spazio disponibile in profondità. Quando si abbina un monitor alla configurazione preferita del computer, la questione sta nel selezionare la larghezza più adatta all’area di lavoro in cui ci si trova.

Con una vasta gamma di opzioni di dimensioni sul mercato che vanno dal tradizionale schermo piatto ai modelli da gaming curvi, non è necessario sacrificare le dimensioni dello schermo per il lavoro da casa o in ufficio o per le applicazioni da gaming.