Scelte le tre attrici che saranno le Superchicche

Le Superchicche diventano una serie: Dove Cameron e Chloe Bennet saranno rispettivamente Dolly e Lolly, l’attrice di Broadway Yana Perrault sarà Molly

Scelte le 3 attrici che interpreteranno Le Superchicche (The Powerpuff Girls, questo il titolo originale) nella serie live action. Il film è ispirato all’omonimo cartone animato cult del 1998 di Cartoon Network e creato da Craig McCracken Le star Agents of S.H.I.E.L.D.

Le tre Superchicche, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono le seguenti: Dove Cameron e Chloe Bennet saranno rispettivamente Dolly e Lolly, l’attrice di Broadway Yana Perrault sarà Molly.

LA TRAMA

Nei nuovi episodi live action, in sviluppo per The CW, “le piccole supereroine sono ormai ventenni – come si legge su Variety – disilluse pentite di aver passato l’infanzia a combattere contro il crimine” che però dovranno trovare il modo di “combattere insieme ancora una volta contro le forze del more ora che il mondo ha più che mai bisogno di loro“.

LE SUPERCHICCHE, I PERSONAGGI

Come riporta Variety, Cameron sarà Dolly/Bubbles Utonium, “la ragazzina dolce che aveva conquistato i cuori d’America è ancora una tipetta vivace e frizzante, ma il suo affascinante aspetto esteriore nasconde una forza e un ingegno inaspettati. Sarà inizialmente più interessata a riacquisire fama e popolarità piuttosto che salvare il mondo, ma potrebbe ancora essere in grado di sorprendere gli altri… E se stessa“.

Bennet sarà Lolly/Blossom Utonium, “la più coraggiosa ma anche coscienziosa tra le bambine, una ragazzina quasi perfetta in possesso di diverse lauree, che da adulta dovrà però fare i conti con i traumi repressi derivati dall’essere stati dei supereroi fin dalla tenera età. Più solitaria e afflitta d’ansia, cercherà di tornare ad essere una leader, questa volta a modo suo“.

Perrault sarà Molly/Buttercup Utonium, “la ribelle delle Superchicche durante i loro anni di gloria. Più sensibile di quel che potrebbe sembrare dal suo aspetto esteriore, Buttercup ha passato gli ultimi anni a cercare di lasciarsi alle spalle la sua identità di Powerpuff Girl e condurre una vita più tranquilla e anonima“.