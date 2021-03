Fendi firma le borracce termiche di 24Bottles

24Bottles e FENDI lanciano la nuova collezione di borracce termiche: sono in vendita online e si abbinano al look Primavera/Estate

L’attenzione di 24Bottles allo stile e al design ha portato il brand ad essere scelto come partner dalle grandi maison della moda. Ora dunque 24Bottles collabora con FENDI per la collezione SPRING SUMMER 2021 con la capsule FENDI x 24Bottles.

Il modello Clima Bottle di 24Bottles si è vestito dell’effige di FENDI ed è stato presentato come accessorio coordinato al look insieme al Water Bottle Holder e abbinato all’iconica bag in raffia.

Ora in vendita su fendi.com, la collezione si è arricchita di altre cinque varianti, per abbinare le borracce termiche FENDI x 24Bottles ad ogni look della prossima stagione.