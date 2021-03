Endoscopia LCI: la nuova medicina a colori

I dottori Shoko Ono e Kenro Kawada, assieme ai propri collaboratori, hanno messo direttamente a confronto la performance della tecnica endoscopica tradizionale con quella dell’endoscopia LCI. Nel loro studio, che ha coinvolto 1.500 pazienti e 60 endoscopisti esperti, utilizzando la prima tecnica sono state scoperte 36 lesioni tumorali, mentre quando è stata usata la seconda il numero è salito a 60. L’utilizzo dell’endoscopia LCI potrebbe quindi facilitare il riconoscimento di tumori che altrimenti passerebbero inosservati.

Sono numerose le tecnologie che sfruttano tutto lo spettro della luce per la diagnosi, la cura e lo studio dei tumori. In alcuni casi, come in quello citato, si lavora con quella che viene chiamata “luce visibile”, perché è naturalmente percepita dall’occhio umano. In altri invece si lavora con lunghezze d’onda diverse, che richiedono strumenti appositi per essere rilevate. Questo succede per esempio quando si impiegano traccianti fluorescenti per colorare i tessuti, che vanno poi illuminati da un fascio di luce particolare ed esaminati con speciali videocamere. Traccianti fluorescenti come il verde indocianina sono particolarmente utili in campo chirurgico, in quanto aiutano il chirurgo a visualizzare i dettagli anatomici dell’area interessata dal cancro e a preservare le strutture che si trovano vicine alla massa tumorale, riducendo anche il rischio di complicanze. Sono allo studio molecole fluorescenti capaci di legarsi selettivamente alle cellule tumorali, da utilizzare proprio per “illuminare a giorno” il tumore facilitandone l’asportazione. Una di queste molecole, chiamata “tumor paint” (letteralmente, “vernice per tumori”) dall’azienda che la sta sviluppando, è ricavata dal veleno di scorpione.