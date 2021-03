L’e-book del romanzo Lady Mafia gratis per 5 giorni

Gratis per 5 giorni l’e-book del romanzo noir Lady Mafia di Pietro Favorito: si potrà scaricare da Amazon. L’offerta accompagnata dal video “ Falling in the dark”

Sarà gratis per 5 giorni l’e-book del romanzo noir Lady Mafia. E si può già scaricare da Amazon. L’offerta, fortemente voluta da Pietro Favorito, autore del noto fumetto e romanzo, sarà anticipata dall’uscita del video musicale “Falling in the dark”, firmato dagli HotPlay e realizzato con immagini a fumetto, motion graphic e animazioni 3d. Klaus Docupil e lo stesso Favorito, fondatori del gruppo di dj/producer HotPlay, non sono però nuovi a questo tipo di iniziativa, avendo già realizzato un book trailer musicale per “HotPlay – Storie di vampiri e vendette”, il fumetto a loro dedicato.

Protagoniste di “Falling in the dark” sono Veronica Ciardi e l’influencer Francesca Del Taglia, volti popolari grazie soprattutto ai format del Grande Fratello e Uomini e Donne. A loro l’onore di vestire i panni dei personaggi principali del romanzo, mettendo in scena oltre a un regolamento di conti in ambito malavitoso, anche un bacio… hot. Chissà se il duo Ciardi-Del Taglia saprà eclissare l’attenzione che i principali media nazionali e YouTube avevano prestato al duo Ciardi-Nile, quando il loro bacio saffico valse al video musicale “Lady Mafia, No more Rain“ un numero pazzesco di visualizzazioni: oltre 5 milioni e mezzo!

In perfetto stile degli HotPlay, ecco dunque un prodotto artistico unico nel suo genere, dove forme diverse di arte si fondono insieme per regalare emozioni nuove e intense. Certamente controverse. D’altra parte il mood del booktrailer è lo stesso del romanzo, la cui storia noir scorre via gradevole e appassionante, scandita dal ritmo e dalle sonorità di “Falling in the dark!”



Tornando all’e-book, il romanzo accende i riflettori su una Mafia che per tanto tempo è stata ignorata dai media, ovvero la mafia foggiana e lo fa raccontando la storia di Lady Mafia e dei suoi mille volti. Lady Mafia è ancora la storia del killer del Brenta, spietato sicario del nordest italiano. È la storia della Conegliana, la nipote del Pacchiano, il trevigiano capo di un impero economico fatto di riciclaggio e rifiuti tossici. È la storia dell’Angelo della Morte, tornato in Puglia per scalare i gradini della mafia foggiana e allearsi con la “Santissima Trinità”. Ed è la storia, insieme, della fidanzata di Pierluigi, figlio di quel Calabrese ai vertici della malavita locale, della sexy Federica Neri, pericolosa seduttrice del commissario di polizia più inviso alla “Nuova Società”, e di Veronica De Donato, l’amante segreta della bellissima Sabrina Morganti. Ma Lady Mafia è soprattutto una storia di vendetta. Sullo sfondo di una Foggia nascosta e umbratile, fatta di night-club e prostituzione, droga e gioco d’azzardo, Veronica ha solo una missione nella testa e nel cuore: infiltrarsi nelle mafie d’Italia per ritrovare Giacomo, il fratellino scomparso, e farla pagare personalmente agli assassini dei De Donato. Riuscirà una giovane donna a vincere lo scetticismo di un ambiente selvaggio e maschilista? Riuscirà Veronica a mettersi sulle tracce del branco di malviventi che dieci anni prima fece irruzione in casa sua per stuprarla e sterminare la sua famiglia? E riuscirà ad arrivare fino al Dottore, il misterioso mandante della strage?

Link Video Musicale https://youtu.be/BIFcUKKgcIM Link E-Book del romanzo Lady Mafia https://www.amazon.it/gp/product/B086C26FTQ