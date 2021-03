Blinding Lights è la canzone più ascoltata del 2020

La canzone più ascoltata nel mondo nel 2020 è Blinding Lights di The Weeknd: ai primi posti della classifica anche Dua Lipa, BTS e Billie Eilish

Non smette di collezionare record The Weeknd con la sua “Blinding lights”. Il brano, il primo nella storia a resistere nella top ten della Global Chart di Billboard da oltre un anno, è stato anche il più ascoltato al mondo nel 2020.

A stabilirlo è l’IFPI Global Digital Single Award, l’organizzazione che fornisce il resoconto annuale sugli stream e i download. Quelli ottenuti dalla canzone sono 2.72 miliardi. Singolo di punta del disco “After Hours”, “Blinding lights” l’anno scorso ha dominato le classifiche di 30 Paesi piazzandosi alla numero 1.

Nella classifica di Billboard è presente da 65 settimane, un numero che va ben oltre le 39 del precedente record di Post Malone 0ttenuto con “Circles”. Di queste 45 le ha passate nelle prime 5 posizioni. Ora l’attesa è tutta per i concerti dell’artista, in Italia il 31 ottobre e l’1 novembre 2022. Il primo quasi sold out, il secondo tutto esaurito.

Il resto della classifica

The Weeknd, insomma, sembra detenere ogni primato ma la classifica degli stream più alti è lunga. Seguono il cantautore Tones and I con “Dance Monkey” (2.34 miliardi di stream) e Roddy Ricch con “The Box” (1.67 miliardi). Superato il podio troviamo anche Dua Lipa, DaBaby, Billie Elish e BTS. Leggi la classifica di seguito:

1. The Weeknd – Blinding Lights – 2.72 billion

2. Tones and I – Dance Monkey – 2.34 billion

3. Roddy Ricch – The Box – 1.67 billion

4. Saint Jhn – Roses – 1.64 billion

5. Dua Lipa – Don’t Start Now – 1.62 billion

6. Future (feat. Drake) Life Is Good – 1.57 billion

7. Xiao Zhan – Made To Love – 1.48 billion

8. DaBaby (feat. Roddy Ricch) – Rockstar – 1.45 billion

9. Billie Eilish – Bad Guy – 1.36 billion

10. BTS – Dynamite – 1.28 billion