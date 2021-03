Dalise su Instagram con il format “Sono solo parole”

Ogni martedì la cantante Dalise su Instagram con il format live “Sono solo parole”: un appuntamento per parlare di discriminazione di genere

“SONO SOLO PAROLE” è la nuova rubrica di dirette Instagram sul profilo di Dalise e includerà dieci appuntamenti a cadenza settimanale ogni martedì sera alle ore 21:15.

Ogni diretta di “SONO SOLO PAROLE”, il nuovo format live ideato da DALISE, sarà un momento di vera e propria condivisione grazie alla partecipazione di ospiti variegati provenienti mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e di tutti i settori creativi. La tematica trattata sarà principalmente la discriminazione di genere, sviscerata e analizzata grazie all’intervento degli ospiti, per poi spaziare parlando di tanti argomenti annessi: dal ruolo della donna nella musica italiana agli stereotipi di bellezza; dal body shaming al significato etico e morale del corpo femminile nella società odierna; dal revenge porn ai ruoli di potere poco concessi alle donne.

«Scrivo canzoni e credo fortemente in ogni parola che canto – spiega Dalise, cantante e ideatrice del format – Sono una donna, faccio musica e uso il mio corpo per comunicare, in maniera ancora più forte , l’anima delle mie canzoni. Credo che questo sia un momento molto importante per il dibattito sulla discriminazione di genere. Trovo che soprattutto le nuove generazioni siano coinvolte nel cercare di abbattere certi stereotipi con i mezzi a loro disposizione. La nuova rivoluzione culturale in atto non avverrà nelle piazze o negli ambienti universitari come è stato per noi o le nostre madri, ma sui social e le armi usate saranno le parole. Sarà una rivoluzione delle parole. Con le parole ci feriscono e con le parole cambieremo il corso degli eventi».

Il calendario di dirette per “Sono solo parole” sarà pieno di ospiti diversi, tra cui la dott.ssa Elisabetta Canitano, lo scrittore e giornalista musicale Michele Monina, la rapper Marti Stone e la scrittrice e attivista femminista Irene Facheris e altri ancora.

Le dirette di “Sono solo parole” andranno in onda sul profilo Instagram di Dalise.

Biografia

DALISE è il nome d’arte di Maria Teresa D’Alise, cantautrice e interprete. Nel 2015 vince il Festival di Castrocaro con il brano “Nuvole nella testa” e si aggiudica il primo posto anche al Festival della canzone italiana a New York, poche settimane più tardi. Pubblica nel2016 per Universal il brano “Ho!” affermandosi sempre più come personaggio eclettico e dalla scrittura ironica e riflessiva allo stesso tempo. E’ la stella di The Voice of Italy 2018 che brilla nel team di Albano Carrisi con l’interpretazione di un successo di Katy Perry “Roar”. Ospite a Mestre e Trieste al Festival Show 2018 con il brano dell’estate “Voglia di te”. Partecipa a programmi tv come Scanzonissima, B come Sabato e canta per la maratona Rai di Telethon. Nel 2019 pubblica tre singoli “Adesso tocca a me” , “Lontano” e “Semplicemente e basta”. Lo scorso novembre Dalise pubblica un nuovo singolo dal titolo “Come vorrei” (The Web Engine).