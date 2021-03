Le Cose Importanti: “Terra” ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima per Rumore , è ora disponibile anche su YouTube il video per Terra, ultimo singolo de Le Cose Importanti (fuori per l’etichetta). La band che si divide tra Lazio e Toscana torna con un nuovo capitolo musicale che vuole raccontare l’elemento, la terra, dal quale nasce quel moto che ci fa scegliere di alzare la voce mentre tanti scelgono la prudenza del silenzio. Terra è una ballad arrabbiata in cui ci si ritrova chiunque almeno una volta si è sentito sprofondare, e per chi almeno una volta ha provato a riemeregere.