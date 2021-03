Il nuovo disco di Achille Lauro uscirà il 16 aprile

Achille Lauro annuncia su Instagram l’uscita del suo nuovo disco: l’album sarà online sulle piattaforme digitali dal 16 aprile, disponibile il pre-order

Achille Lauro ha annunciato ai suoi fan il nuovo album. Il disco, intitolato ‘Lauro’, sarà disponibile dal prossimo 16 aprile ed è già in preorder.

“Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”, ha scritto il cantante su Instagram pubblicando anche la cover del disco in arrivo.

In attesa di ascoltare il nuovo album, Achille Lauro come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha presentato il nuovo singolo Marilù.