Da Kalina Muhova due fumetti per dire Grazie e Scusa

Dillo a te stesso. Dillo a chi vuoi bene. Dillo a scuola, all’università, al lavoro. Dillo ai grandi e pure ai bambini. Dillo. Sembra retorico ricordarlo eppure ci vuole esercizio. “In periodi di merda (tipo questo)”,Due libricini da acquistare separatamente o insieme, in una(in esclusiva su kalinamuhova.com ) che profuma di poesia. Quarantotto paginette di gratitudine e quarantaquattro di dispiacere, da tenere per se stessi o regalare, perché a volte dirlo con un libro può essere più semplice.

Grazie & Scusa

Una giovane donna alle prese con la tirannia di un atavico senso di colpa e delle proprie insicurezze, racconta nel suo sketchbook la gratitudine per un amore paziente, per gli affetti più cari e le cose belle che a volte le sembra di non meritare. Prodotti da Rulez come spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ) combattono la tristezza di un anno trascorso “un po’ così”, diventando una piccola ‘guida’ per affrontare il futuro con consapevolezza o addirittura, garbato entusiasmo. Per chiedere scusa a chi amiamo o regalare un grazie a noi e a chi ci sopporta e supporta. Sempre e comunque.