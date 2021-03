Elodie rinvia il tour ma aggiunge tre nuove date

Il tour di Elodie prodotto da Vivo Concerti slitta al prossimo novembre: aggiunte tre nuove date a Napoli, Firenze e Torino

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid continua a tenere sotto scacco il mondo dei live. Ad essere rimandato questa volta è il tour di Elodie, prodotto da Vivo Concerti e slittato a novembre. La nota positiva? Sono state aggiunte tre nuove date. Napoli, Firenze e Torino, sono le città inserite in ‘Elodie Live’. I biglietti acquistati in precedenza rimangono comunque validi per le nuove date.

Elodie, porterà la sua musica in sei show:

Giovedì 04 novembre 2021 – NAPOLI @Duel Beat NUOVA DATA

Sabato 06 novembre 2021 – ROMA @Teatro Centrale

Martedì 09 novembre 2021 – FIRENZE @ Auditorium Flog NUOVA DATA

Giovedì 11 novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31 SOLD OUT

Venerdì 12 novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31

Domenica 14 novembre 2021 – TORINO @Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA

Il successo in numeri

Oltre al successo sanremese, Elodie come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) può vantare diversi successi: è la donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020, ha ottenuto 600 milioni di stream totali sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e sono quasi 300 milioni le views su YouTube.