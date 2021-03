Editrice Il Castoro pubblica “Le 15 domande”

“Le 15 domande” è la nuova collana della casa editrice Il Castoro: A cosa servono i soldi? e Cosa c’è nella mia testa? sono i primi due volumi

“Le 15 domande”. Si “intitola” così la nuova collana di Editrice il Castoro pensata per i più giovani: quindici volumi dedicati a temi attuali e importanti, perché “non c’è argomento inaccessibile se si trova il modo giusto per comunicarlo”. Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia ne hanno scritto e curato i contenuti: “15 domande” per ciascun “tomo” a cui rispondono quindici tra i più autorevoli esperti e divulgatori di oggi. Se il termine enciclopedia non va più di moda, spaventa e annoia, sostituiamolo conSi “intitola” cosìpensata per i più giovani:ne hanno scritto e curato i contenuti: “15 domande” per ciascun “tomo” a cui rispondono quindici tra i più autorevoli esperti e divulgatori di oggi.

LE PRIME USCITE DELLA COLLANA

A cosa servono i soldi? e Cosa c’è nella mia testa? Sono i primi due volumi de’ “Le 15 domande” disponibili in libreria. Il volume uno è “Il libro che ti spiega tutto sull’economia”, il volume due è “Il libro che ti spiega tutto sul cervello”. Gli esperti chiamati in causa sono Simona Paravani-Mellinghoff, laureata alla Cambridge University e nominata “astro nascente della finanza” dal Financial News per il primo e Luca Bonfanti, professore di Anatomia Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino e ricercatore al Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO).

Perché nasce “Le 15 domande” Il linguaggio di tutta la collana è chiaro e divertente, i testi sono arricchiti con box, approfondimenti e illustrazioni affidate alle più importanti matite del fumetto italiano. Le 15 domande che aprono ogni libro diventano lo strumento di indagine e conoscenza per entrare nel mondo, avere consapevolezza della sua complessità e poter così immaginare il futuro. E trovare le proprie risposte. Perché oggi il sapere è alla portata di tutti ma manca molto spesso una sua sistematizzazione.