Clinicadomicilio: gli esami diagnostici si fanno a casa

Con Clinicadomicilio esami diagnostici a casa o in ufficio: parla il dottor Andrea Muccioli, Fondatore del servizio offerto dal Consorzio Ospedaliero Colibrì

Non sempre è così facile spostarsi, a maggior ragione in tempi di pandemia, oppure non si ha il tempo sufficiente per raggiungere una struttura per effettuare radiografie, ecografie ed altri esami diagnostici di I livello. Oggi questo non è più un problema perché il servizio con ‘ClinicaDomicilio’ arriva a casa o in ufficio del paziente. Un progetto nato sette anni fa ma che oggi è sempre più in crescita e apprezzato dalla popolazione. L’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) ne ha parlato con il dottor Andrea Muccioli, Fondatore del servizio di ‘ClinicaDomicilio’ offerto dal Consorzio Ospedaliero Colibrì.

– La pandemia ancora in corso ha imposto un ripensamento della sanità da ospedalocentrica ad una di prossimità e territorio. ‘ClinicaDomicilio’, servizio promosso dal Consorzio Colibrì, va in questo solco? Quali sono i servizi erogati e come si può prenotare un esame ad esempio?

“Clinicadomicilio sicuramente va a colmare questa lacuna che spesso allontana l’utente finale che invece noi seguiamo in questo modo a domicilio. Tra i servizi offerti ci sono le radiografie eseguite a casa del paziente. È un servizio molto veloce, erogato in giornata, e il referto del medico radiologo arriva sempre a domicilio in 24 ore. Inoltre tutte le nostre prestazioni sono sicure perché rispettano tutti i parametri per un uso di bassisimo di radiazioni ed è innovativo. Infatti è tra i primi servizi, di questo tipo, nati in Italia e si è molto sviluppato sul territorio bolognese. Inoltre fornisce la possibilità di effettuare delle radiografie ed esami di I° livello direttamente a letto del paziente. ‘Clinicadomicilio’ si rivolge a varie categorie di utenti che fanno parte soprattutto della fascia della terza età e che hanno difficoltà a muoversi. In questo modo è possibile non farli uscire per recarsi in un ambiente ospedaliero. Ma rispondiamo anche alle esigenze di salute della persona adulta che non riesce ad organizzarsi con il lavoro o con gli impegni familiari. Per prenotare la prestazioni ci sono vari canali dal numero dedicato al sito internet”.

– Qual è il target di popolazione che maggiormente si rivolge a voi? Per i più increduli lo standard qualitativo rimane inalterato?

“La qualità è elevatissima perché usiamo delle apparecchiature all’avanguardia che sono le stesse usate in ambiente ospedaliero. La cosa più performante è il tubo radiogeno che può essere trasportabile e soprattutto montato nel giro di pochi minuti dal tecnico sanitario direttamente a casa. Grazie ai nuovi macchinari le radiazioni si sono abbassate del 40% ed è per questo che le metodiche sono estremamente sicure anche se eseguite a domicilio”.

– Si sente parlare sempre più di presa in carico multidisciplinare e personalizzazione delle cure. Tutte queste caratteristiche rimangono inalterate con ‘ClinicaDomicilio’ o magari implementate?

“Sicuramente vengono implementate perché andiamo ad integrarci anche con altri sistemi di cura per cui è un ulteriore servizio che si aggiunge ai numerosi servizi già espletati sul territorio rivolto tanto agli anziani che per un pubblico adulto. Non fanno eccezione però anche i pazienti più piccoli. Questo fa comprendere come ‘ClinicaDomicilio’ risponda ad una ricca richiesta dei pazienti. Peraltro oggi portiamo a compimento un progetto che è stato portato avanti in questi anni e che finalmente ha preso forma”.

– Vuole aggiungere altro?

“‘ClinicaDomicilio’ è davvero un servizio sempre innovativo anche se c’è da molti anni, siamo al settimo anno di attività. I numeri stanno crescendo sempre di più perché le persone ci conoscono, ci scelgono e soprattutto poi ci consigliano. Questo è il segno che abbiamo colmato una esigenza del territorio e lo abbiamo fatto anche bene”.