Matteo Serra in libreria con “La storia dei Vigili del Fuoco”

“La storia dei Vigili del Fuoco. Come si diventa eroi” di Matteo Serra è il nuovo libro disponibile nei negozi fisici e online per Diarkos

“Per far bene, dobbiamo avere sempre un piede nel passato, nella nostra memoria; e quella dei “pompieri” è senza dubbio una grande ed entusiasmante storia”.



Dalla prefazione di Fabio Dattilo (Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) al nuovo libro di Matteo Serra.

La storia degli uomini che hanno sfidato il fuoco cercando di controllarlo, renderlo amico e mai un nemico, salvaguardando le persone da esso, ha un’origine molto antica e ci fa tornare indietro nei secoli. È una storia globale fatta di tante vicende personali, tutte simili e tutte accomunate da un forte senso di coraggio e spirito di abnegazione, che ci parla di Carlo Galimberti, il pompiere-atleta che vinse tre medaglie olimpiche tra il 1924 e il 1936, di Clarence Singleton, vigile del fuoco in pensione che rivestì la divisa per prestare soccorso nei momenti drammatici dell’attentato alle Torri Gemelle, del comandante Malagamba e dell’ingegnere Elia che alla testa di diverse spedizioni estere sono riusciti a esportare una concezione di italianità non solo legata ai classici stereotipi ma anche a valori profondi e radicati. In questo volume il racconto e i racconti di un Corpo che ha sempre raccolto ammirazione e rispetto da tutti, perché la volontà di salvare vite e offrire la propria alla collettività non conosce confini.

Matteo Serra, classe 1994, nato e cresciuto a Milano città, è un giornalista e uno speaker radiofonico. Ha lavorato a Radio Popolare e scrive di sport per «Il Foglio» e «Il Fatto Quotidiano».