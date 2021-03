“Marte” è il nuovo singolo di Manfredi Simonetti feat. Kimberly Mangano: il brano è su tutte le piattaforme digitali

Marte è il nuovo singolo di Manfredi Simonetti. Il brano parla della complicata relazione fra due persone dai caratteri forti e completamente opposti. Se all’inizio della relazione è proprio la diversità ad unire la coppia e a rendere il rapporto più interessante, la stessa diversità diventa occasione di divisione, diventando terreno di scontro e motivo di incompatibilità.

Avranno gli stessi limiti, le stesse paure, gli stessi bisogni e nessuno dei due avrà l’amore e la motivazione per aiutare se stesso e l’altro. Nasce così la metafora astronomica, in cui i due protagonisti si sentono così lontani e così diversi proprio come lo sono La Terra e Marte.

A rendere più reale questo “testa a testa” è il featuring con Kimberly Mangano.

L’uscita di Marte è la ciliegina sulla torta ad un periodo di successi per Manfredi Simonetti, il cantante è infatti stato selezionato tra i 24 cantanti e musicisti del Cecchetto Festival – web music stars “FestivalWeb”, una gara e concerto online fra gli artisti più seguiti del web a cura di Claudio Cecchetto, che si svolgerà sulla piattaforma digitale A-Live (la stessa dell’evento Heroes di settembre dall’Arena di Verona) nel prossimo Aprile 2021.

Manfredi Simonetti, palermitano classe 1995, autore e musicista, si appassiona sin da piccolo alla scrittura creativa e trova nel pop e nel rap, la possibilità di esprimersi a tutto tondo raccontando il suo punto di vista sulla società attuale. Riesce così, grazie a brani come “Ballare con te”, “Tutto andrà bene” e “Palermo Suona” a totalizzare più di 300 mila ascolti. E’ anche produttore esecutivo e nella vita collabora con i più importanti influencer e talenti del web, nella creazione di nuove idee e progetti che si distinguono nel mondo digitale per impatto visivo e seguito.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Ucm0sDS5aNA&feature=youtu.be&ab_channel=ManfrediSimonetti

https://www.instagram.com/manfredisimonetti/

https://www.facebook.com/Manfredipop

ASCOLTA “MARTE”!

Spotify: http://spoti.fi/2NYHbQF

YouTube: https://bit.ly/3aCs6Mj

iTunes: http://apple.co/3j8pt8Q

Deezer: http://bit.ly/3j64vas

Amazon: https://amzn.to/2ZOatn