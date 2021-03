I Vanarin pubblicano il nuovo singolo “Care”

Fuori il nuovo singolo dei Vanarin, un nuovo capitolo che ci avvicina alla pubblicazione di un nuovo album in uscita nel 2021. Un brano che, con il suo inconfondibile alt-pop italo britannico della band, racconta del tempo come un missile che colpisce l’animo e lascia dietro di sè la melanconica consapevolezza del tempo passato.

BIOGRAFIA

Vanarin è un progetto alt-pop di radici italo/inglesi attivo dall’estate del 2016, composto da David Paysden, Marco Sciacqua, Massimo Mantovani e Marco Brena. Il loro sound è caratterizzato da influenze Brit-pop, RnB e Neo soul, arrivando ad un risultato di stampo alt-pop internazionale. Il progetto ha alle spalle tour in tutta Italia e non solo, partecipando a numerosi festival nella scena alternative italiana come “MI AMI Festival”, “Siren Festival”, “Radio Onda D’urto”. La band ha all’attivo 1 omonimo EP (autoprodotto, 2017), un album full lenght “Overnight” (Woodworm Label, 2018), e “EP 2” del 2020 pubblicato con Dischi Sotterranei. Nel 2021 è prevista l’uscita del secondo album “Treading Water”, anticipato dal singolo “Care” in uscita il 26 febbraio per Dischi Sotterranei.

https://www.facebook.com/vanarinmusic

https://www.instagram.com/vanarinband/