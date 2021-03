“Carezze” è il nuovo singolo di Daniele Vino

“Carezze” è il nuovo singolo del cantautore pugliese Daniele Vino prodotto da Molla per Amarena Records / Metatron Group

Carezze è il nuovo brano di Daniele Vino prodotto da Molla per Amarena Records / Metatron Group.

Dopo “Vita semplice” e la sua “bottiglia di salsa di pomodoro fatta in casa” , il cantautore sceglie il tema della dolcezza per descrivere la storia di un amore dove una carezza non è neanche più un gesto scontato.

Un racconto ottimista che parla in modo spontaneo e genuino di vita quotidiana e di primavera.

Mettere un po’ la testa fra le nuvole e lasciarsi accarezzare dal vento e dal sole tiepido, una chitarra ed un morso ad un pezzo di cioccolato!

Daniele di cognome fa proprio Vino e nella vita si occupa di cucina. Fra un piatto e l’altro, porta a tavola anche qualche canzone nuova.

“Carezze l’ho scritta a Novembre, di fronte ad un cassone giallo di quelli dove si lasciano gli indumenti usati. Con Luca, abbiamo arrangiato il brano cercando di creare una sinergia fra tutti gli strumenti, un po’ come quando in campagna fai l’orto e metti un po’ di fiori attorno alle piante di fagiolino!”.

Mixing e mastering: Tullio Ciriello presso A.MA Records.

Daniele Vino, classe 1993, pugliese. Racconta le sue storie chitarra e voce, cercando di portare in musica la sua terra, con i suoi profumi. Si occupa di cucina e gli piace definirsi metà cuoco e metà cantautore. Le sue giornate sono canzoni e

Costruisce la sua prima chitarra con dei ritagli di cartone e degli elastici di mazzi di fiori ad appena nove anni. Pubblica fra il 2010 e il 2015 due piccoli dischi autoprodotti, e suona in giro per la sua Puglia, arrivando nel 2016 ad esibirsi anche a Dublino, Praga e Edimburgo. Ha aperto i concerti di Lucio Corsi e Calcutta nel 2016, e dal 2017 al 2018 si dedica molto alla scoperta di nuovi orizzonti con una serie di viaggi che lo portano a pubblicare un disco in formato cartolina da viaggio, intitolato Puglia Europa Andata e Ritorno che decide di regalare agli sconosciuti che incontra per strada.Nel 2020 pubblica il singolo “Vita semplice” prodotto dal cantautore e producer Molla.