Vanessa Minotti: la meteorina delle previsioni in lingua straniera

La bellezza aiuta, ma non è tutto. Lo testimonia la storia di Vanessa Minotti, giovane meteorina saltata alle cronache proprio in questi giorni per i pubblici apprezzamenti rivolti a lei su instagram dal comico Massimo Boldi, il quale è rimasto ammaliato da una sua foto.

Vanessa è infatti riuscita letteralmente a tradurre la propria passione per le lingue straniere in un progetto unico al mondo.

Da quando ha venti anni lavora in tv come inviata per trasmissioni sportive in Rai ed è volto femminile di punta per le previsioni di 3bmeteo. “Una bellissima esperienza – racconta Vanessa – che mi ha dato la possibilità di conoscere il mondo della tv ed entrare in contatto con tantissime persone. Le previsioni possono influire sull’umore delle persone e molte di loro si sentono più felici quando il meteo si annuncia favorevole”.

Vanessa Minotti si è laureata a marzo 2020 come interprete, ed ha sempre avuto l’obiettivo di riuscire a coniugare l’amore per le lingue straniere a quello per la presentazione. Così ha proposto il progetto di previsioni in lingua spagnola e inglese ai vertici di 3bmeteo, i quali hanno subito accolto con entusiasmo la sua idea.

“3bmeteo oltre ad essere seguita da un milione e mezzo di italiani, soprattutto nel periodo estivo ha un grande seguito di stranieri, in primis inglesi e spagnoli, così ho pensato di proporre contenuti per chi volesse sapere qualcosa in più sul meteo nella propria lingua, oltre a poter vedere le classiche iconcine” spiega la Meteorina.