“Tornare a esistere” è il nuovo singolo di Margeli

Dario Margeli in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Tornare a esistere” che affronta le difficoltà di quest’epoca

A volte siamo così impegnati con le esigenze della vita che perdiamo la prospettiva su ciò che è importante. “Tornare a esistere”, disponibile su Spotify e altri piattaforme digitali, è il nuovo brano di Dario Margeli. Parla di mettere in pausa e rallentare, in modo che possiamo respirare e apprezzare di nuovo le cose semplici della vita.

Con i molti cambiamenti che la vita ci fa attraversare, dobbiamo ritrovare il tempo per piccole grandi cose nella vita. “Tornare A Esistere”, come dice il titolo della canzone. Ricorda di respirare. Il testo della canzone di Dario Margeli dice: “si può essere felici dove non si trova niente”. O almeno puoi essere felice e grato per le piccole cose. Questi testi sono impostati sul suono della melodia della chitarra suonata da Hugh Williams della Florida e la melodia vocale cantata da Dario Margeli. Il basso è suonato sensualmente da Claudio Perini. È tutto sano e rigenerante. Siamo nel 2021 e sono passati 10 anni da quando è uscito il primo brano di Dario Margeli “Quell’Allegro Calore”. La musica di Dario va più verso il miglioramento personale e la meditazione. La musica è sempre più positiva e spaziosa. Niente urlare in questa musica. La canzone è così poetica, che inizia e finisce con la voce del poeta che ha scritto il testo: Roberto Caiato. La copertina del singolo è un disegno vettoriale pop art molto colorato. Il mercato della musica è dominato da rap, trap, talent show e sanremo. Ma cantautori come Dario Margeli, difendono con tanti sacrifici le vere melodie e testi importanti. Cercalo su Spotify e ascolta questa musica che non senti in TV. La sua canzone del 2012 “Buongiorno Fino A Quando Servo” è stata quasi un successo, ma ha deciso di non continuare con la critica sociale e il sarcasmo. Invece sta cercando di concentrarsi sugli aspetti positivi della vita e la musica lo riflette.

http://facebook.com/margelimusic

http://instagram.com/dariointernet2

Link Spotify:

https://open.spotify.com/track/37ievYnPYm5ytI8h73jBoU

Link a YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=tjeIxq0a_RY