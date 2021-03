In uscita ad aprile “fusion” di Davide Shorty

Uscirà il 30 aprile su tutte le piattaforme digitali “fusion”, il nuovo album di Davide Shorty che ha partecipato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte

Il cantautore palermitano Davide Shorty pubblica il 30 aprile “fusion.”, il suo nuovo album. Nella settimana di Sanremo, dove ha partecipato tra le Nuove Proposte, ha regalato intanto “fusion a metà”, parte numero uno del suo nuovo progetto discografico.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si tratta, in pratica, del lato A del lavoro.

“Per me questo è solo l’inizio – commenta Davide Shorty – tempo fa qualcuno mi disse in una diretta televisiva che sono ‘fusion’; ci ho riflettuto tanto, e probabilmente è proprio così. Non perché il mio genere sia effettivamente fusion per definizione, ma perché la mia musica è una fusione di tanti generi ed influenze, la cui identità è proprio nella mescolanza. Aver scelto questo titolo non è affatto una provocazione, ma un dato di fatto, pura accettazione, il nome giusto per un disco suonato, scritto, rappato e cantato per necessità, in un periodo dove per noi artisti la creatività è stata l’unica salvezza”.

La tracklist

Questa la tracklist di “fusion a metà”, che vede la collaborazione con artisti del calibro di Koralle – side project di Godblesscomputers -, Dj Gruff, Gianluca Petrella – trombonista italiano jazzista di fama internazionale -, Amir Issaa e Davide Blank. Nel disco anche “Regina”, il brano in gara al festival.

1. Monocromo.

2. Tuttoporto

3. Cervello in fuga (feat. Koralle)

4. Non si mangia una canzone (feat. DJ Gruff & Gianluca Petrella)

5. Cioccolato denso

6. Regina

7. Non respiro (feat. Amir Issaa, David Blank)