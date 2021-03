Lo psicologo Nello Di Micco in libreria con “L’incantesimo infranto. Un viaggio nelle truffe romantiche” pubblicato da SwanBook Edizioni

Con questo suo ultimo libro dal titolo “L’incantesimo infranto. Un viaggio nelle truffe romantiche” edito da SwanBook Edizioni il Dottor Nello Di Micco, affermato psicologo che si occupa di violenza di genere, aiutando donne che vivono una situazione di disagio emotivo ed esistenziale, vuole parlare di questo fenomeno che sta diventando una piaga sociale di cui si sa ancora oggi ben poco, ma che colpisce migliaia di donne e, in misura minore, anche il sesso maschile.

Si tratta di una sempre più pericolosissima forma di raggiro economico e morale e, ormai, di un dramma psicosociale in cui i criminali che mettono in atto truffe romantiche utilizzano dinamiche persuasive per nulla etiche ma molto efficaci per manipolare le loro vittime.

“Mentre sei su un social network e scorri la bacheca – spiega il Dottor Nello Di Micco – ti arriva la notifica di una nuova richiesta di amicizia da un profilo interessante, con qualche contatto in comune che ti spinge ad accettare senza porsi troppi problemi. Tutto sembra innocuo, apparentemente non c’è niente di strano, ma da quel momento inizia un vero e proprio incubo: dietro a quel profilo non c’è il principe azzurro, bensì un malintenzionato che ha l’unico scopo di spillare denaro alla vittima caduta nella trappola.

Cosa sono le truffe romantiche? Quali sono le tecniche manipolative messe in atto? Qual è lo schema di comportamento usato per adescare la vittima? Quali sono le conseguenze psicologiche sulla malcapitata?

A questi e altri interrogativi rispondo all’interno di questo mio saggio”.

“È una grande soddisfazione per SwanBook pubblicare ‘L’incantesimo infranto’ – ha dichiarato Aurelio Armio – come è un grande onore avere fra gli autori della nostra ‘scuderia’ Nello Di Micco che, prima di essere uno scrittore, è un affermato e preparatissimo professionista che dedica gran parte della sua attività professionale ad aiutare le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza a uscire dal tunnel della paura e da situazioni di grande difficoltà. Nelle pagine di questo saggio l’autore affronta un tema che sta diventando giorno dopo giorno un argomento scottante per la nostra vita sociale, sempre più imprigionata nella realtà virtuale dei social network, una ‘prigionia’ che da quando il mondo è vittima della pandemia è cresciuta a dismisura. In un contesto del genere un libro che parla delle truffe romantiche sarà certamente una buona lettura e, perché no, per qualche persona potrà essere anche una piccola medicina”.

Un saggio dedicato alle donne che hanno vergogna di raccontare, che hanno paura delle conseguenze, donne fragili che hanno subito tanti colpi emotivi nella loro vita, donne sole che sentono il bisogno di essere riconosciute e, al contempo, un libro che desidera informare tutti, senza distinzione, per prevenire e dire basta al fenomeno delle truffe romantiche.

Titolo: L’incantesimo infranto. Un viaggio nelle truffe romantiche

Autore: Nello Di Micco

Editore: SwanBook Edizioni

Collana: Saggistica

Prezzo di copertina: € 11,50

Pagg. 96

ISBN 979-12-80357-03-8

Biografia:

Nello Di Micco, psicologo libero professionista iscritto all’Ordine degli psicologi del Lazio, vive e lavora a Caserta ove svolge attività clinica nel suo studio privato e si occupa di violenza di genere aiutando le donne vittime di una situazione di disagio emotivo o esistenziale legato a momenti critici della vita. Ospite in diverse trasmissioni televisive, radiofoniche e curatore di rubriche di psicologia su magazine nazionali, è anche autore del libro “Il tormento delle donne per le insidie dell’uomo violento”.

Con il suo nuovo saggio “L’incantesimo infranto. Un viaggio nelle truffe romantiche” Di Micco pone l’attenzione su questo problema che sta diventando sempre più una piaga sociale.