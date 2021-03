Genitori vs Influencer arriva su Sky: le prime immagini

Il 4 aprile arriva su Sky Cinema e in streaming su Now Tv il film “Genitori vs Influencer”: prime immagini della pellicola con Giulia De Lellis

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Lo racconta Genitori vs Influencer, scritto a quattro mani da Fabio Bonifacci e Michela Andreozzi, che lo ha anche diretto.

“Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti“, ha dichiarato Andreozzi come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. ‘Genitori vs influencer’– ha continuato la regista –è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme. Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema“.

TRAMA E DATA DI USCITA

Il film Sky Original – in arrivo il 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv – racconta di Paolo (interpretato da Fabio Volo) professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone, pronuncia alla francese, (interpretata da Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità. Completano il cast Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno.

Genitori vs Influencer è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution. “Come genitori boomer di quattro ragazze adolescenti super social sentivamo la necessità di trattare un tema cosi’ ingombrante e complesso“, hanno commentato i produttori Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. “La sceneggiatura ci ha convinti subito. E’ una commedia adatta a tutta la famiglia, che ha il merito di raccontare con ironia e intelligenza il rapporto senza tempo tra genitori e figli adolescenti, inserendolo nel contesto di oggi, con i social network e l’avvento dei nuovi teen idol, gli influencer“, ha aggiunto Margherita Amedei, senior director di Sky Cinema.