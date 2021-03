Il culto del sole e le sue divinità più conosciute

Nei popoli antichi il sole era visto come la testimonianza di divinità superiori: da Ra in Egitto a Huitzilopochtli in Messico ecco le divinità più conosciute

Da quando l’uomo esiste sulla terra, il sole è sempre stato al centro dell’attenzione e delle credenze dei popoli a prescindere dalla loro collocazione geografica. Il sole era visto come la testimonianza più chiara ed evidente dell’esistenza di Dio o comunque di entità superiori. Attorno ad esso intere civiltà che hanno basato le proprie religioni e i propri culti. Andiamo a fare una carrellata di quelli che sono stati gli esempi massimi di divinità solari.

Ra – Antico Egitto

Per gli egizi il sole era simbolo di luce, calore e prosperità, ed è per questo che tutti gli dei ad esso collegati avevano una rilevanza molto elevata, e Ra tra questa era forse il più importante. Un corpo umano con una testa di falco e un cobra minaccioso, segno di autorità, sulla parte superiore che fa la guardia all'occhio, il disco solare che rappresentava la vera essenza di questo dio. E sono le suggestioni che ruotano attorno alla simbologia ad affascinare e ad incuriosire.

Gli egizi immaginavano che Ra viaggiasse su due barche solari per spostarsi tra il cielo e l’oltretomba, e tutte le altre divinità create per rappresentare le varie fasi solari, rappresentavano di fatto aspetti dell’adorazione di Ra.

Sol – Scandinavia

Sol (o Sunna) era la dea del sole nella mitologia pagana nordica, conosciuta per la sua energia, ma anche per la felicità, la gioia e l’entusiasmo che riusciva a dare a chi la venerava. Durante il giorno attraversava il cielo trainando il sole sulla sua carrozza spinta da due cavalli dorati Arvakr e Alsviðr. La minaccia costante era rappresentata dal lupo Skoll, che aveva come obiettivo quello di divorare sia lei che il sole stesso.

Maui – Polinesia

Nella mitologia polinesiana, Maui era un vero eroe che grazie ai capelli intrecciati della moglie è riuscito a raggiungere il sole e a sconfiggerlo, rendendolo così debole da farlo rallentare, aumentando di fatto le ore di luce e quindi il tempo da sfruttare per il lavoro da compiere giornalmente, che secondo lo stesso Maui non era mai sufficiente.

Helio – Antica Grecia

Helios viene spesso rappresentato alla guida di un carro trainato da 4 cavalli che sputavano fuoco che gli permetteva di completare il suo viaggio da est a ovest ogni giorno, per poi tornare al punto di partenza di notte attraverso il fiume Oceano, che si pensava attraversasse la terra, che all’epoca era considerata piatta .

Huitzilopochtli – Messico

Huitzilopochtli (colibrì del sud) era il dio del sole e della guerra per gli aztechi. Era dotato di piume di colibrì sulla testa perché si pensava che i guerrieri uccisi in guerra si reincarnassero in colibrì, appunto. Gli aztechi erano soliti offrire del sangue umano a questa divinità per nutrirla, attraverso cerimonie in cui il cuore della vittima ancora pulsante veniva strappato via da un prete celebrante.

Surya – India

Nella mitologia hindu Surya era sì la dea del sole, ma era anche capace di curare le persone malate. Veniva rappresentata con 3 occhi e 4 braccia, ed attraversava il cielo sopra un carro trainato da 7 cavalli. In 2 mani teneva delle ninfee, mentre con le altre due incoraggiava i fedeli e li benediva. Sono tantissimi i templi dedicati a questa divinità in India, ma il più importante è quello costruito a Konark che riproduce la forma del suo carro.

Shamash – Mesopotamia

Shamash aveva il potere di illuminare le terre ricomprese tra il Tigri e l’Eufrate, allontanando di fatto l’oscurità e il male. Questo gli permetteva di avere una visione totale del mondo, e non a caso era considerato anche dio della giustizia e dell’equità, mentre di notte diventava il giudice supremo dell’aldilà.