Schema impianto elettrico: cos’è e a cosa serve

Per lo schema dell’impianto elettrico oggi ci sono software molto evoluti che permettono il disegno di schemi precisi e accurati

L’impianto elettrico è un elemento fondamentale per la funzionalità di ogni struttura, nonché per lo svolgimento regolare delle azioni quotidiane di qualsiasi complessità. D’altronde senza energia elettrica le nostre non si svolgerebbero più come consuetudine: il pc per lavorare, il frigo per la conservazione dei cibi, la luce per leggere e studiare. Ormai siamo diventati dipendenti da tutti gli apparecchi che richiedono la corrente elettrica per funzionare.

Proprio per tutti questi motivi, è necessario che gli impianti elettrici siano realizzati a norma, e per raggiungere questo obiettivo è fondamentale progettare accuratamente l’impianto attraverso i disegni elettrici. In passato per questo scopo si ricorreva alla tradizionale carta, ma oggi con l’avvento dei computer i protagonisti sono diventati i software. In questo articolo vedremo insieme come leggere schemi elettrici , e quali sono le soluzioni digitali per realizzarli.

Cos’è un disegno elettrico?

Il disegno di un impianto elettrico è una procedura fondamentale per la sua realizzazione. D’altronde poter disporre di un efficiente impianto elettrico, a prescindere dalla sua destinazioni d’uso, se privata, civile, o commerciale, è indispensabile per la nostra quotidianità. Pertanto lo schema elettrico è di fondamentale importanza sempre e in ogni caso, e questo sia che si tratti di un impianto elettrico di un piccolo appartamento, piuttosto che di una casa molto grande, o di un edificio commerciale.

In passato per disegnare schemi elettrici si ricorreva al tradizionale foglio di carta, ma l’innovazione tecnologica, in maniera analoga a qualsiasi altro settore, ha cambiato tutto. Oggi software molto evoluti permettono il disegno di schemi elettrici precisi e accurati, e consentono tra l’altro di risparmiare moltissimo tempo per la realizzazione. Alcune soluzioni professionali idonee a questo scopo però, mostrano costi di acquisto molto alti. L’eccezione alla regola? EdrawMax .

Nonostante una grande semplicità di utilizzo, occorre comunque una fase di studio delle funzionalità del software, della loro disposizione sull’interfaccia grafica, e della simbologia elettrica. Sapere ad esempio dove sono posizionati i simboli grafici elettrici è fondamentale. Ad ogni modo il software è in grado di agevolare moltissimo il processo, grazie ad esempio a più di 280 tipologie di diagrammi. Oltre questo, all’interno del programma è presente una guida molto completa, e se ciò non fosse sufficiente, sul web è possibile trovare moltissimi video-tutorial che ne spiegano il funzionamento.

EdrawMax: come disegnare un circuito elettrico

Abbiamo detto che EdrawMax rappresenta l’eccezione alla regola degli alti costi da sostenere per l’acquisto di software professionali per disegnare e leggere schemi elettrici. È opportuno ricordare che un disegno elettrico dove contenere alcuni elementi fondamentali. Tra questi troviamo ad esempio la linea di messa a terra. Questa prevede l’installazione di un differenziale. Più comunemente conosciuto come salvavita, l’interruttore differenziale è fondamentale per la protezione delle persone da contatti e cortocircuiti.

EdrawMax è un programma professionale per disegnare schemi elettrici di altissima qualità, e ciò che più conta e che permette di risparmiare moltissimo tempo per la realizzazione. Si tratta di un’applicazione pensata appositamente per lo scopo, in grado di automatizzare tutte le fasi relative alla creazione. Sono numerosi i vantaggi offerti dal software. In prima battuta l’interfaccia grafica risulta realmente facile da leggere e interpretare, senza dimenticare che assomiglia notevolmente ai programmi di casa Microsoft.

In secondo luogo il software è disponibile per diverse piattaforme: Windows, MacOS, e Linux. Questa alta compatibilità in ambito professionale è una caratteristica di fondamentale importanza, perché permette un più efficace lavoro in team. Ad agevolare ulteriormente la situazione, troviamo il fatto che i progetti realizzati con EdrawMax possono essere esportati in moltissimi formati, ma tra i più comuni possiamo elencare PDF, SVG, PNG, Visio, ed altri ancora.