Industria farmacecutica: MSD acquista Pandion

MSD acquista Pandion Therapeutics, biotech specializzata sull’autoimmunità: operazione da 1,85 miliardi di dollari

Le azioni di Pandion Therapeutics sono salite di oltre il 131% dopo che MSD ha annunciato l’acquisizione dell’azienda per 1,85 miliardi di dollari. MSD ha detto che l’acquisizione aggiunge una pipeline di candidati farmaci che mirano a una vasta gamma di malattie autoimmuni.

MSD ha siglato un accordo per $ 60 per azione in contanti, un aumento significativo rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì di $ 25,63. Dopo la notizia dell’accordo, questa mattina, il prezzo delle azioni di Pandion è salito alle stelle a 59,36 dollari. La transazione dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2021.

Pandion sta avanzando una pipeline di modulatori immunitari di precisione che prendono di mira i nodi critici del controllo immunitario. Il candidato principale dell’azienda, PT101, è una muteina IL-2 ingegnerizzata fusa a una spina dorsale proteica progettata per attivare ed espandere selettivamente le cellule T regolatrici (Tregs) per il potenziale trattamento della colite ulcerosa e altre malattie autoimmuni.

Le Tregs agiscono come un nodo di controllo all’interno del sistema immunitario e possono inibire l’attività di diversi tipi di cellule immunitarie pro-infiammatorie. Difetti nelle Tregs sono associati a molte malattie autoimmuni. La ricerca suggerisce che l’espansione di Tregs da basse dosi di IL-2 può beneficiare i pazienti con malattie autoimmuni.

A gennaio, Pandion ha annunciato che PT101 ha centrato l’end point in uno studio di fase Ia. L’azienda ha detto che PT101 era ben tollerato e selettivamente ampliato le cellule T regolatorie totali. PT101 è in sviluppo come potenziale trattamento per la colite ulcerosa (UC), il lupus eritematoso sistemico (SLE) e altre malattie autoimmuni.

La pipeline dell’azienda comprende anche agonisti PD-1 in sviluppo per numerose malattie autoimmuni. PT001 è progettato per attivare i recettori PD-1 per ridurre le risposte immunitarie aberranti nei tessuti che esprimono la molecola di adesione delle cellule di indirizzo delle mucose (MAdCAM), come il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas infiammato.

Dean Y. Li, presidente di Merck Research Laboratories, ha detto che l’acquisizione di Pandion si basa sulla strategia di MSD per identificare e assicurarsi candidati farmaci che hanno caratteristiche differenziate e potenzialmente fondanti.

“Pandion ha applicato la sua tecnologia TALON (Therapeutic Autoimmune reguLatOry proteiN) per sviluppare una robusta pipeline di candidati progettati per riequilibrare la risposta immunitaria con potenziali applicazioni in una vasta gamma di malattie autoimmuni”, ha detto Li in una dichiarazione.

L’amministratore delegato di Pandion, Rahul Kakkar, ha detto che MSD è ben posizionata per portare il nuovo approccio dell’azienda al trattamento delle malattie autoimmuni ai pazienti che ne beneficeranno maggiormente.

“Siamo orgogliosi che MSD abbia riconosciuto l’innovazione e l’impulso del nostro team nel creare una pipeline di candidati diversi che attivano i meccanismi naturali di regolazione immunitaria e quindi hanno il potenziale per ottenere risposte cliniche migliori per i pazienti”, ha detto Kakkar in una dichiarazione. “Pandion è nata dalla missione personale e scientifica dei nostri fondatori di cambiare il modo in cui vengono trattati i pazienti affetti da malattie autoimmuni. In pochi anni, abbiamo portato quella missione dall’idea alla prova clinica del meccanismo con PT101, la nostra muteina IL-2 principale”.