“Au revoir” è il nuovo singolo di Riko Noshi, disponibile su tutte le piattaforme digitali: il brano pubblicato da Visory Records

Au revoir è il nuovo singolo di Riko Noshi,prodotto da Aleaka al debutto per Visory Records.

Un racconto intimo e cosciente dell’artista che sofferma l’attenzione verso temi come la riconoscenza e l’importanza di avere un obiettivo,scandito da un modo particolarmente emozionante di suscitare “immagini all’ orecchio di chi ascolta”. Il testo melodicamente accattivante,si sposa alla perfezione con una produzione musicale tanto cruda quanto elegante. Non c’è dubbio che si tratti di un brano in cui facilmente ci si può rispecchiare. Quante volte sarà capitato di sentirvi dire parole come “ci sarò sempre” per poi rendervi conto di poter contare su se stessi. Avere la forza di superare ,andare avanti con le proprie forze,spingersi oltre il limite sono i must che caratterizzano questo brano,tanto orecchiabile quanto significativo,il che non vuol dire necessariamente perdere la fiducia,piuttosto riporla nei propri mezzi più che in ogni altra cosa.

BIOGRAFIA

Riko Noshi è un artista urban della provincia di Salerno,si distingue per le sonorità chill/trap ed ha all’attivo un Ep prodotto da Valerio Nazo datato 2017. Attualmente ha diversi progetti in cantiere da proporre ed è focalizzato verso la definizione di un sound unico nel suo genere. Dopo aver sperimentato molto,nel 2020 pubblica numerosi singoli su Spotify che fanno evincere l’evoluzione stilistica dell’artista e soprattutto una certa produttività che lo hanno portato nei primi mesi del 2021,a firmare per la distribuzione con Visory Records e debuttare con il singolo Au revoir,prodotto da Aleaka.

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/rikonoshi/