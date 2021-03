Gionnyscandal annuncia due concerti a febbraio 2022

Gionnyscandal annuncia due appuntamenti dal vivo a Milano e Torino a febbraio 2022: i live all’Alcatraz e all’Hiroshima Mon Amour

GionnyScandal torna dal vivo con due appuntamenti speciali nel 2022: l’idolo di moltissimi giovani amanti del rap sarà il 10 febbraio all’Alcatraz di Milano e l’11 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti sono in vendita sul circuito ufficiale Ticketone. GionnyScandal ha da pochissimo pubblicato i suoi ultimi singoli Salvami e Coca & Whisky, brani con i quali continua il suo singolare cammino nella sua dimensione perfetta, quella pop punk, insieme alla sua inseparabile chitarra. GionnyScandal è cresciuto ascoltando i Blink 182, i Green Day, Sum 41, Simple Plan e altri gruppoi pop punk e emo-core. I due nuovi brani sono una frizzante esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop si mescolano perfettamente con l’anima emo-core e il punk elettrizzante scandito dal suono della chitarra elettrica.

Con Salvami e Coca & Whisky abbiamo un GionnyScandal che si mostra in una veste musicale inedita al grande pubblico, con sonorità rinnovate e originali, precursore di un fenomeno musicale tutto italiano. Si rivela per quello che è veramente: un artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

GIONNYSCANDAL

10 febbraio 2022 – Alcatraz – Milano

11 febbraio 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino

Biglietti: € 25,00 / VIP Pack: € 45,00

Biglietti disponibili su Ticketone.

