Davide Calandra pubblica a sorpresa “Scaltro”

Davide Calandra feat. Mesa: online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica l’inaspettato singolo “Scaltro”

Dopo la fortunata uscita del singolo “Marte” con Universal , Davide Calandra torna a stupirci con il brano “Scaltro” in featuring con Mesa, artista statunitense con all’attivo già dischi d’oro e collaborazioni con i più importanti artisti della cultura hip-hop come Fred the Godson, Jadakiss e molti altri.

DC segna un altro punto importante per il panorama toscano, una collaborazione inaspettata e decisa prodotta dal giovane Rural, che punta ad alzare il livello di questo 2021. Il singolo è uscito su tutte le piattaforme digitali per Gruppo g comunicazione, Hit beat records, Believe music Italia.

Link Spotify:

https://spoti.fi/37Sn9yk

Segui Davide Calandra:

Instagram: https://www.instagram.com/davidecalandra

Facebook: https://www.facebook.com/davidecalandrareal