Bitcoin a $ 50.000 mentre la “bolla crittografica” sale

La criptovaluta Bitcoin ha superato i $ 50.000 toccando livelli record dopo l’approvazione di Tesla, Paypal, Square, Mastercard e BNY Mellon

Per anni Adam Malolepszy aveva resistito all’impulso di scommettere sulla criptovaluta, dicendo ai suoi amici che si trattava di una “bolla in attesa di scoppiare”.

Come si è raggiunto questo traguardo

Il 16 febbraio Bitcoin ha superato i $ 50.000; ha raggiunto livelli record dopo l’approvazione di Tesla, Paypal, Square, Mastercard e BNY Mellon. Il CEO di Tesla Elon Musk ha avvertito che le criptovalute dovrebbero essere trattate come “speculazioni”. Poi, a metà dicembre, il famigerato bitcoin è salito a un (allora) massimo record di $ 20.000.

Bitcoin ha continuato a raggiungere nuovi record quasi ogni settimana in seguito. Ha superato i $ 30.000 subito dopo il capodanno, poi i $ 40.000 in meno di una settimana, prima di precipitare del 25% entro la fine di gennaio (e ora è di nuovo nettamente superiore).

L’estensione di questa “bolla crittografica” non aveva senso per lo studente di informatica di 26 anni, che lavorava nel settore finanziario. Ma alla fine ha abbracciato la sua paura di perdere (“FOMO”) due settimane fa.

Fu allora che decise che era tempo di investire in bitcoin, dogecoin (per “divertimento”), litecoin, ethereum, XRP, tron e altre valute digitali più piccole – tra investimenti più convenzionali come azioni e exchange traded funds (ETF). “La volatilità è folle – è un mercato che ospita così tanti speculatori che rendono difficile determinare quale dovrebbe essere effettivamente il prezzo”, ha detto Malolepszy a ABC News.

“Sono un po ‘preoccupato di essere arrivato un po’ in ritardo … di essere arrivato al culmine. Tutti lo hanno sopravvalutato e ci sarà una correzione.”

La maggior parte degli investitori non sembra condividere le sue preoccupazioni la scorsa settimana, poiché i prezzi dei bitcoin sono schizzati alle stelle dopo che Tesla ha dichiarato di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari di valuta digitale e che presto avrebbe consentito ai clienti di acquistare le sue auto elettriche con il digitale volatile. moneta.

Tuttavia, Tesla non ha rivelato quanti bitcoin ha acquistato ed a quale prezzo.

Martedì, il bitcoin è salito al suo livello più costoso di sempre ($ 50.585) in tarda serata. Ma da allora è sceso di nuovo, scambiando intorno a $ 49.115 mercoledì mattina AEDT.

“Ora sto iniziando a rendermi conto che c’è un valore sottostante [nella criptovaluta] dal fatto che così tante persone lo supportano e credono che ci sia un futuro per le valute digitali”, ha detto Malolepszy.

In una certa misura, la paura di “perdere qualcosa” ha spinto la decisione di Tesla di speculare sul bitcoin.

Numerose aziende stanno iniziando ad investire su questa criptovaluta

Ha seguito le orme del gigante dei pagamenti PayPal, che ha dichiarato, lo scorso ottobre, che avrebbe consentito agli utenti di acquistare e vendere criptovalute sulla sua onnipresente piattaforma di pagamento.

Quel mese, Square ha anche annunciato di aver acquistato 4.709 bitcoin, per circa $ 50 milioni. All’epoca era un’enorme somma di denaro, ma col senno di poi impallidisce rispetto alla scommessa di 1,5 miliardi di dollari di Tesla.

Tuttavia, l’eccentrico capo di Tesla Elon Musk ha chiarito che vede la criptovaluta come una “speculazione”. Il 7 febbraio (la notte prima che Tesla rivelasse la sua massiccia scommessa sulle criptovalute), il signor Musk stava andando a cena con i suoi figli in una steakhouse di lusso a West Hollywood.

Prima di raggiungere la sua porta di casa, è stato intercettato da una legione di fan adoranti – che hanno chiesto autografi, mentre lo tempestavano di domande sul mercato delle criptovalute. L'uomo più ricco del mondo aveva parlato di bitcoin, insieme a una valuta "scherzosa" chiamata "dogecoin", che è aumentata di circa il 900% dall'inizio dell'anno.

C’erano segni che il signor Musk fosse preoccupato che alcuni dei suoi fan potessero prendere le sue recenti battute sulle criptovalute come un vero consiglio di investimento. “Le persone non dovrebbero investire i loro risparmi di una vita in criptovaluta, per essere chiari – non è saggio”, ha detto Musk, nel suo avvertimento più chiaro fino ad ora.

“Ci sono buone probabilità che la crittografia sia la futura valuta della Terra, ed è come … quale sarà? Forse sarà multipla. Dovrebbe essere considerata una speculazione a questo punto. Quindi non andare troppo lontano con il fronte della speculazione crittografica”.