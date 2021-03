Bitcoin sul bilancio? Ecco cosa devi sapere

Bitcoin sul bilancio aziendale: negli USA le società rappresentano la criptovaluta in base alle regole per “beni immateriali” come la proprietà intellettuale

Negli ultimi mesi grandi aziende, dalla casa automobilistica Tesla Inc alla società di business intelligence MicroStrategy Inc, hanno scambiato miliardi di dollari in contanti per bitcoin.

Tuttavia, rimangono ostacoli per la rapida alba di una tendenza più ampia di grandi società che detengono bitcoin, dalla volatilità della criptovaluta al rischio reputazionale, hanno detto a Reuters i capi finanziari e contabili.

Come funziona la cypto contabilità?

Le regole di contabilità utilizzate dalle società statunitensi non fanno alcun riferimento specifico a criptovalute come bitcoin.

In base alla guida del 2019 emessa dall’ente commerciale statunitense per la contabilità, le società rappresentano i bitcoin in base alle regole per “beni immateriali” come la proprietà intellettuale.

Le aziende registrano il valore del bitcoin al momento dell’acquisto nei propri account. Se il prezzo aumenta, non possono registrare quei guadagni fino a quando non vendono. Tuttavia, se il valore del bitcoin diminuisce, la società deve annotare il valore delle proprie partecipazioni come una tassa di svalutazione.

Al di fuori degli Stati Uniti, dove le aziende operano secondo un insieme separato di regole, la crittografia viene contabilizzata in modo diverso.

Altre società detengono le proprie criptovalute come attività immateriali, come negli Stati Uniti. Tuttavia possono ripristinare eventuali svalutazioni al costo originale se il valore della moneta aumenta di nuovo. In alcuni altri casi, le aziende che registrano le criptovalute come attività immateriali possono valutare il valore delle loro partecipazioni crittografiche al valore di mercato.

Cosa fanno Tesla e gli altri?

La maggior parte delle società quotate in borsa che detengono bitcoin nei propri bilanci sono società specializzate in criptovaluta o blockchain, secondo Bitcoin Treasuries.

Ma il mese scorso, Tesla è diventata la società mainstream di più alto profilo a spostare alcune delle sue casse in bitcoin dal contante, facendo una scommessa di $ 1,5 miliardi sulla valuta digitale.

In un deposito normativo, ha affermato che il bitcoin sarebbe stato considerato come “attività immateriale a vita indefinita”, avvertendo che potrebbe incorrere in costi di svalutazione se il prezzo scende.

MicroStrategy Inc, guidata dal sostenitore di bitcoin Michael Saylor, detiene circa 91.000 bitcoin. Le sue partecipazioni valgono circa 4,6 miliardi di dollari, secondo un calcolo Reuters.

Analizza i prezzi dei bitcoin sugli scambi di criptovaluta ogni trimestre, con qualsiasi calo del valore dell’asset dopo il loro acquisto che porta a una commissione di svalutazione, secondo un deposito di titoli il mese scorso.

La società di pagamenti Square Inc ha anche convertito grosse parti del suo bilancio in bitcoin, con il capo Jack Dorsey che promette di “raddoppiare” il suo impegno per la criptovaluta.

Square afferma che riconoscerà eventuali diminuzioni dei prezzi di mercato al di sotto del costo originale come una riduzione di valore ma, in linea con i principi contabili, non segnerà il valore se il prezzo aumenta.

Nei suoi documenti normativi più recenti, Square entra nei dettagli su alcuni dei rischi di sicurezza e custodia che coinvolgono bitcoin. Ha elencato la perdita dell’accesso come un rischio operativo, con un hack o la perdita di dati che potenzialmente danneggiavano la fiducia nell’azienda.

Ha anche considerato la volatilità e il deterioramento dei bitcoin tra i suoi rischi legali, normativi e di conformità.

E le tasse?

Le criptovalute sono trattate come proprietà ai sensi delle norme fiscali federali statunitensi.

Le aziende possono essere soggette all’imposta sulle plusvalenze ogni volta che vendono una criptovaluta. L’importo pagato dipende da quanto tempo hanno tenuto la moneta e dal valore di mercato al momento della transazione.

MicroStrategy ha avvertito in una dichiarazione alle autorità di regolamentazione statunitensi il mese scorso che potrebbe affrontare una fattura fiscale per qualsiasi guadagno realizzato dalla vendita di bitcoin e che “tale responsabilità fiscale potrebbe essere materiale”.

In Gran Bretagna, ad esempio, il tipo di tassa pagata per scambiare valute digitali o accettare pagamenti in criptovaluta dipende da chi è coinvolto nell’attività, secondo l’agenzia fiscale britannica.