Rimozione del terzo molare: nuova cura per il dolore

Dolore post rimozione chirurgica del terzo molare: la combinazione di tramadolo cloridrato e dexketoprofene è superiore a tramadolo cloridrato con paracetamolo

La combinazione di tramadolo cloridrato e dexketoprofene è superiore a tramadolo cloridrato con paracetamolo nel controllare il dolore post rimozione chirurgica del terzo molare. È quanto mostrano i risultati di una sottoanalisi dello studio DAVID pubblicato su Pain and Therapy. Uno degli autori dello studio è il prof. Giustino Varrassi, presidente della Fondazione Paolo Procacci.

Ottenere un adeguato sollievo dal dolore (PAR) con la monoterapia è difficile e l’analgesia multimodale è ora accettata come il migliore trattamento del dolore. Combinando analgesici con diversi meccanismi di azione e i potenziali effetti sinergici si ottiene un buon sollievo del dolore e riduzione al minimo degli effetti collaterali. Rispetto alla monoterapia, l’analgesia multimodale offre numerosi vantaggi, compreso uno spettro più ampio di azione, maggiore efficacia, migliore compliance, e un miglior rapporto efficacia/sicurezza.

Il dexketoprofene (DKP) è un farmaco antinfiammatorio e analgesico che inibisce la cicloossigenasi 1 (COX-1) e la COX-2, con alta potenza analgesica dimostrata in un ampio spettro di sindromi dolorose acute.

Oltre all’efficacia, DKP è caratterizzato da una rapida insorgenza di attività analgesica e da un profilo di sicurezza che favorisce il DKP rispetto a molti altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Tramadolo (TRAM) ha un duplice meccanismo analgesico: attraverso la sua azione come oppioide agonista del recettore e come inibitore della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina è un analgesico ad azione centrale con effetti analgesici periferici e locali.

L’efficacia analgesica di TRAM è completata da una lunga durata d’azione (emivita circa 6 h) e da un profilo di sicurezza che preferisce TRAM rispetto ad altri oppioidi.

Recentemente lo studio DAVID ha dimostrato la migliore efficacia analgesica di tramadolo cloridrato/dexketoprofene 75/25 mg (TRAM/DKP) rispetto a tramadolo cloridrato/paracetamolo 75/650 mg (TRAM/paracetamolo) in un modello di dolore acuto da moderato a forte a seguito della rimozione chirurgica di un terzo molare.

Lo scopo di questa analisi di sottopopolazione era di approfondire la comprensione della relazione tra il livello di intensità del dolore (PI) di base e l’efficacia nel controllo del dolore della combinazione di TRAM/DKP rispetto alla combinazione TRAM/paracetamolo.

Ciò migliorerà ulteriormente e faciliterà la progettazione accurata di futuri studi sul dolore acuto per l’uso della combinazione TRAM/DKP.

Nello studio i pazienti che manifestavano un dolore almeno moderato, definito come un punteggio PI C 4 in una scala di valutazione numerica a 11 punti (NRS) sono stati stratificati secondo la scala NRS-PI al basale (NRS C 4, 5, 6, 7 o 8) o aggregati in due gruppi: (i) dolore moderato, NRS-PI da C 4 a B 6; (ii) grave dolore, NRS-PI superiore a 6.

L’efficacia analgesica è stata valutata in momenti prestabiliti utilizzando il rilievo del dolore (PAR) su una scala di valutazione verbale a 5 punti (VRS) e PI su una scala NRS (numeric rating scale) a 11 punti.

L’endpoint primario era il PAR totale oltre 6 ore dopo la dose (TOTPAR6); endpoint secondari inclusi, tra gli altri, l’andamento temporale della media PAR e i punteggi PI su 8 ore, TOTPAR su 2, 4 e 8 ore post-dose e la somma della differenza PI (SPID) oltre 2, 4, 6 e 8 h.

La valutazione della sicurezza si è basata su incidenza, gravità, intensità e relazione causale degli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE).

I risultati hanno evidenziato un’efficacia analgesica valutata dal TOTPAR6 (endpoint primario) che è rimasta stabile attraverso l’aumento dei gruppi di cutoff PI-NRS al basale con TRAM/DKP, ma non con TRAM/paracetamolo.

Lo studio ha anche dimostrato la superiorità della combinazione TRAM/DKP rispetto a TRAM/paracetamolo in termini di TOTPAR oltre 2, 4 e 8 ore dopo la dose e SPID a 2, 4, 6 e 8 ore post-dose in entrambi i gruppi PI basali (moderato o grave); allo stesso modo, il decorso temporale di PAR e PI ha indicato una migliore efficacia con TRAM/DKP da appena 30 min e fino a 4-6 h.

L’incidenza delle reazioni avverse al farmaco non è risultata aumentata nel gruppo PI più grave al basale. Nel complesso, sono stati confermati i risultati dell’analisi di questo sottogruppo dello studio DAVID e quindi la superiorità dell’efficacia analgesica di TRAM/DKP vs TRAM/paracetamolo, indipendentemente del PI di base.

Riferimenti

Hanna M. et al., Tramadol/Dexketoprofen Analgesic Efficacy Compared with Tramadol/Paracetamol in Moderate to Severe Postoperative Acute Pain: Subgroup Analysis of a Randomized, Double-Blind, Parallel Group Trial-DAVID Study Pain Ther. 2021 Feb 11. doi: 10.1007/s40122-020-00228-7. Online ahead of print.

