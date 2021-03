I Raystars tornano con il singolo “WWYH”

“WWYH (Why Were You here)” è il secondo singolo del duo electro pop Raystars: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Promesse non mantenute, discorsi di circostanza, l’apparenza che vince sulla sostanza. Questi i temi di WWYH (Why Were You here), secondo singolo del duo electro pop Raystars, disponibile online.

La sincerità è la pietra su cui si dovrebbe fondare una qualunque relazione e se questa viene a mancare, restano solo parole vuote che suonano come una melodia nella bocca di chi le proferisce. E’ inutile porsi tante domande, qualunque risposta non cambierà ciò che è stato. WWYH è un monito a rialzarsi in fretta dopo una delusione condito in chiave dance pop dallo stile unico e fresco.

I Raystars sono un duo dance pop formatosi a Roma nel 2019. Composto da Benedetta Pistocchi, voce principale e da Filippo Vicinanza, songwriter, dj e voce, il loro genere musicale varia dall’electronic dance al nu-disco, passando per il funk pop. Le loro canzoni sono caratterizzate dalla complementarietà dei due stili vocali differenti.

Il singolo d’esordio “Chasing Just Me” è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è seguito dall’ultimissimo “WWYH“.