Con carboidrati di scarsa qualità rischio infarto e ictus

Uno studio globale – pubblicato online sul “New England Journal of Medicine” e condotto su persone che vivono in cinque continenti – ha scoperto che una dieta ricca di carboidrati di scarsa qualità porta a un rischio maggiore di infarti, ictus e morte.

I rischi più elevati di una dieta ricca di carboidrati di scarsa qualità, chiamata dieta ad alto contenuto glicemico, erano simili se le persone avevano precedenti malattie cardiovascolari o meno.

Lo studio è il più grande su una popolazione geograficamente e dieteticamente diversificata condotto su questo tema, poiché studi precedenti si sono concentrati principalmente sui paesi occidentali ad alto reddito.

Un totale di 137.851 persone di età compresa tra i 35 e i 70 anni sono state seguite anche per una mediana di 9,5 anni attraverso lo studio PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiology) condotto dal Population Health Research Institute (PHRI) della McMaster University e hamilton health sciences.

Valutati l’indice e il carico glicemico

Il team di ricerca ha utilizzato questionari alimentari per misurare l’assunzione dietetica a lungo termine dei partecipanti e stimare l’indice glicemico (la classificazione degli alimenti in base al loro effetto sui livelli di zucchero nel sangue) e il carico glicemico (la quantità di carboidrati in un alimento marcatore del suo indice glicemico) delle diete.

Ci sono stati 8.780 decessi e 8.252 grandi eventi cardiovascolari registrati tra i partecipanti durante il periodo di follow-up.

Gli investigatori hanno classificato l’assunzione alimentare di carboidrati a seconda che specifici tipi di carboidrati aumentassero gli zuccheri nel sangue più di altri (alto indice glicemico) e hanno confrontato questo indice con il verificarsi di malattie cardiovascolari o il decesso.

Quelle persone che consumavano una dieta nel 20% più alto dell’indice glicemico avevano il 50% in più di probabilità di avere un attacco cardiovascolare, ictus o morte se avevano una condizione cardiaca preesistenti, o il 20% in più di probabilità di avere un evento se non avevano una condizione preesistenti. Questi rischi erano anche più alti tra le persone che erano obese.

«Abbiamo studiato l’impatto delle diete ad alto contenuto glicemico per molti decenni e questo studio ratifica che il consumo di alte quantità di carboidrati di scarsa qualità è un problema in tutto il mondo» scrivono gli autori, guidati da David Jenkins, professore di scienze nutrizionali e medicina alla Temerty Faculty of Medicine dell’Università di Toronto e scienziato del Li Ka Shing Knowledge Institute del St. Michael’s Hospital, Unity Health di Toronto.

Effetti benefici da frutta, verdura, legumi e cereali integrali

«I documenti dello studio PURE hanno già indicato che non tutti gli alimenti a base di carboidrati sono uguali. Diete ricche di carboidrati di scarsa qualità sono associate a una ridotta longevità, mentre diete ricche di carboidrati di alta qualità come frutta, verdura e legumi hanno effetti benefici» ha detto.

Mahshid Dehghan, ricercatore di ricerca PHRI, ha aggiunto: «Questo studio chiarisce anche che tra una popolazione diversificata, una dieta povera per indice glicemico e calorico ha un minor rischio di determinare malattie cardiovascolari e morte».

La maggior parte di frutta, verdura, fagioli e cereali integrali intatti hanno un basso indice glicemico, mentre pane bianco, riso e patate hanno un alto indice glicemico.

«I dati attuali, insieme alle precedenti pubblicazioni del PURE e di molti altri studi, sottolineano che il consumo di carboidrati di scarsa qualità sarà probabilmente più dannoso del consumo della maggior parte dei grassi nella dieta» ha dichiarato Salim Yusuf, autore senior dello studio.

«Ciò richiede un cambiamento fondamentale nel nostro pensiero su quali tipi di dieta potrebbero essere dannosi e quali tipi neutri o benefici» ha concluso Yusuf.

Riferimenti

Jenkins JAD, Dehghan M, Mente A, et al. Glycemic Index, Glycemic Load, and Cardiovascular Disease and Mortality. New Engl J Med, 2021 Feb 24. doi: 10.1056/NEJMoa2007123 Epub ahead of print

