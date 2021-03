America Ferrera debutta alla regia per Netflix

America Ferrera debutta alla regia con “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” tratto dall’omonimo bestseller del New York Times

La produttrice, regista e attrice pluripremiata America Ferrera (Superstore, Le donne vere hanno le curve) dirigerà l’adattamento di Linda Yvette Chávez (Gentefied) tratto dall’omonimo romanzo di Erika L. Sánchez.

Il film prodotto da Anonymous Content e MACRO è un adattamento del bestseller del New York Times I Am Not Your Perfect Mexican Daughter e sarà disponibile su Netflix.

Anonymous Content ha acquisito i diritti del romanzo nell’ambito dell’accordo di prelazione con Aevitas Creative Management.

“Anni fa mi sono innamorata dello straordinario romanzo di Erika L. Sánchez, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter. La profondità, l’arguzia e la pungente genialità dello stile usato per descrivere la giovane eroina latina mi hanno profondamente colpita lasciandomi un’irrefrenabile curiosità. Sono davvero onorata di dirigere la splendida sceneggiatura di Linda Yvette Chávez. Poter ricoprire il ruolo di regista delle opere di queste due scrittrici latine di incredibile talento è un sogno. Non vedo l’ora di condividere questo film con tutti i fan del libro e di presentare questa storia divertente, profonda e importante al resto del mondo” ha dichiarato America Ferrera.

Candidato a un National Book Award nel 2017 e premiato con il Tomas Rivera Mexican American Children’s Book Award nel 2018, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter è una storia toccante, divertente e attuale. Dopo aver perso la sorella, una ragazza cerca di ritrovare se stessa tra le pressioni, le aspettative e gli stereotipi dell’adolescenza in una famiglia messicano-americana. Al centro delle vicende troviamo la precoce e caparbia Julia Reyes, spesso in contrasto con i genitori immigrati e tradizionalisti che vorrebbero assomigliasse di più alla sorella Olga, l’ideale platonico della figlia messicana. Ma quando Olga rimane uccisa in un tragico incidente, spetta a Julia tenere la famiglia unita.