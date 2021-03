Torna Italian Sustainability Photo Award di Parallelozero

Parallelozero lancia la seconda edizione di Italian Sustainability Photo Award, il premio fotografico dedicato al tema della sostenibilità

Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell’editoria e del corporate, lancia la seconda edizione dell’Italian Sustainability Photo Award, realizzato in collaborazione con Pimco, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo, in veste di main sponsor del concorso.

Italian Sustainability Photo Award, nato nel 2020 come ricorda la Dire (www.dire.it), è il primo premio in Italia dedicato ai temi ESG (Environmental, Social and Governance), ed è stato ideato con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e sulla governance sostenibile. Parallelozero ha deciso di lanciare la seconda edizione gratuita ed aperta a tutti i fotografi, sia nazionali che internazionali, senza limiti di età, sostenuta anche quest’anno da Pimco in qualità di main sponsor, visto il grande riscontro ottenuto dalla scorsa edizione, che ha visto più di 240 fotografi iscritti, provenienti da 16 Paesi, e oltre 1.700 scatti valutati. Per quanto riguarda le fasce di età, il 24% dei partecipanti alla scorsa edizione era al di sotto dei 30 anni, il 48% tra i 30 e 50 anni e il 28% over 50.

I progetti saranno valutati da una giuria presieduta dalla giornalista Tiziana Ferrario e composta da Renata Ferri (caporedattrice, photo editor di iO Donna / RCS), Luca Locatelli (fotografo); Lars Lindemann (direttore della fotografia di GEO Magazine Germania), Martina Bacigalupo (fotografa e direttrice della fotografia del magazine francese 6Mois), che premierà la migliore foto e il migliore reportage e sceglierà un progetto fotografico da sostenere concretamente, finanziandolo con un grant da 10mila euro. I partecipanti avranno tempo fino al 6 settembre 2021 per caricare foto e storie sul portale www.ispaward.com, i vincitori saranno annunciati a novembre 2021.

“Il successo della prima edizione – sottolinea Davide Scagliola, Ceo di Parallelozero – ci ha confermato l’enorme interesse dei fotogiornalisti verso il tema della sostenibilità. Siamo dunque felici di poter aprire le candidature alla seconda edizione, convinti come sempre che la fotografia sia uno strumento indispensabile nel racconto del reale e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica”.